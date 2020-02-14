"Россия подменила героя, а Краков не надо было спасать от нацистов": в Польше озвучили очередную "историческую правду"

Так, газета сначала жалуется на снижение турпотока из России в Краков, отмечая, что русские туристы и тратят много, и любознательны. Затем заверяет, что знания русских об истории Второй мировой войны сомнительны.

Например, по мнению польского издания, легендарный "майор Вихрь", прототипом которого был разведчик Алексей Ботян, узнавший схему минирования Кракова нацистами, якобы ненастоящий. А может, и того хуже - не существующий.

"Каждый, кто водит туристов из России по Кракову, слышит вопрос, благодарны ли поляки "майору Вихрю" и помнят ли они, кто спас их город", - рассказал экскурсовод Микола Манько.

Историк и краковский краевед Анджей Хвальба в ответ заверил - доказательств существования майора нет и не факт, что немцы вообще заминировали Краков. Хотя многие граждане Польши уверены в правдивости истории, а режиссер Ян Ломницкий даже снял фильм "Спасти город".

Однако газета продолжает: прообразом отважного майора послужил советский разведчик Евгений Березняк (видимо, потому что его личность за основу взял Ломницкий).

Журналисты напоминают, что Березняк был крайне возмущен, когда поляки называли советских солдат оккупантами, и напомнил им о спасённом Кракове.

Алексей Ботян скончался 13 февраля в возрасте 104 лет.

Россия неоднократно отмечала стремление Польши переписать историю и напоминала, что за её освобождение были отданы 600 тысяч жизней советских солдат.