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"Россия побеждена и только кажется сильной": Журналист иронично объяснил, почему Польша требует репараций от Москвы

11 февраля 2020, 18:09  •  158 • В мире
Российский журналист Виктор Мараховский рассказал, почему одни польские политики призывают дружить с могущественной Москвой, а другие полагают, что "Россия побеждена и только кажется сильной". Без иронии о репарациях не обошлось.
В своей статье для РИА Новости Мараховский отметил, что после многочисленных призывов европейских лидеров, среди которых глава Франции Эманнуэль Макрон, наладить отношения с Москвой даже из русофобски настроенной Варшавы начали раздаваться заявления о необходимости диалога.
Так, экс-президент Польши Лех Валенса на днях заверил, что отношения двух стран могут быть дружескими, и пожелал побывать в Москве на День Победы.
Одновременно действующие польские политики требуют от освободившей их страну от нацистов России репараций за якобы нанесенный ущерб.
Мараховский уверен, что несмотря на разницу в заявлениях, позиция у некоторых европейских деятелей в восприятии России схожа – все полагают, что Москва им что-то должна.
"Россия побеждена раз и навсегда, Россия только кажется сильной, а на самом деле вот-вот рухнет, об этом буквально вчера опять в "Таймс" писали. И поэтому Россия даст и уступит", - пишет журналист.
По его мнению, одни стараются надавить на Москву, чтобы она дала денег, а другие задобрить – с той же целью. Однако вскоре они осознают, что такой подход к России ошибочен.
Москва неоднократно заявляла, что готова к сотрудничеству со всеми странами мира, но только на взаимоуважении.

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