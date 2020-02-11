"Россия побеждена и только кажется сильной": Журналист иронично объяснил, почему Польша требует репараций от Москвы

В своей статье для РИА Новости Мараховский отметил, что после многочисленных призывов европейских лидеров, среди которых глава Франции Эманнуэль Макрон, наладить отношения с Москвой даже из русофобски настроенной Варшавы начали раздаваться заявления о необходимости диалога.

Так, экс-президент Польши Лех Валенса на днях заверил, что отношения двух стран могут быть дружескими, и пожелал побывать в Москве на День Победы.

Одновременно действующие польские политики требуют от освободившей их страну от нацистов России репараций за якобы нанесенный ущерб.

Мараховский уверен, что несмотря на разницу в заявлениях, позиция у некоторых европейских деятелей в восприятии России схожа – все полагают, что Москва им что-то должна.

"Россия побеждена раз и навсегда, Россия только кажется сильной, а на самом деле вот-вот рухнет, об этом буквально вчера опять в "Таймс" писали. И поэтому Россия даст и уступит", - пишет журналист.

По его мнению, одни стараются надавить на Москву, чтобы она дала денег, а другие задобрить – с той же целью. Однако вскоре они осознают, что такой подход к России ошибочен.

Москва неоднократно заявляла, что готова к сотрудничеству со всеми странами мира, но только на взаимоуважении.