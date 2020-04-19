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"Россия победит эту эпидемию": Путин пообещал усилить систему медпомощи

19 апреля 2020, 14:10  •  31 • Политика
Президент России Владимир Путин рассказал о сложном этапе из-за коронавируса. "Россия победит эту эпидемию", - уверен он. Глава государства добавил, что систему медицинской помощи ждёт усиление.
На совещании о строительстве и перепрофилировании медучреждений в России Владимир Путин сообщил об уверенности в победе над коронавирусом.
"Мы можем быть уверены: Россия обязательно победит эту эпидемию", - привёл фрагмент его речи телеканал "Россия 24".
Президент отметил, что победа будет более весомой, если удастся сделать систему оказания медицинской помощи во всей стране "более сильной, более эффективной и доступной". По его словам, изменения граждане обязательно почувствуют.
В России число заразившихся COVID-19 превысило 32 тысячи человек. За последние сутки заболевание выявлено у четырёх тысяч жителей страны. Число летальных исходов за весь период - 273. Удалось победить болезнь 2590 гражданам.
В мире зафиксировано 2 196 109 случаев заболевания. Умерло более 149 тысяч человек. Лидером по количеству заражённых являются США (более 672 тысяч больных), Испания (188 тысяч) и Италия (172 тысячи заболевших).

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