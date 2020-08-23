Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Батьку удалось "продавить"? Макрон сообщил о неохотном согласии Лукаше...
Ответ Путину: бастующие предприятия в Белоруссии закрывают
"СБУ в ярости после провала операции": Генерал-майор ФСБ в отставке о ...
Соратница Тихановской не выдержала испытания "как у Лукашенко" и улизн...
Главная / Политика

"Россия победила коронавирус": Кириенко заявил, что отечественная медицина превзошла западную

23 августа 2020, 16:10  •  79 • Политика
Кириенко заявил о победе российской медицины над коронавирусом. "Россия победила с точки зрения количества спасённых жизней", - уточнил он.
Российская медицина, несмотря на скептическое отношение к ней как на Западе, так и внутри страны, сумела победить коронавирусную инфекцию COVID-19. Об этом заявил первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко.
Он отметил, что отечественная медицина справилась с вызовом в форме новой неизвестной болезни гораздо лучше западной. С точки зрения количества спасённых жизней Россия показала совершенно другие результаты, чем США и Европа, подчеркнул политик.
"В этой, надеюсь, завершающейся эпидемии коронавируса Россия победила с точки зрения количества спасённых жизней", - сказал Кириенко, выступая на молодёжном форуме "Территория смыслов".
Он добавил, что Россия также показала другим странам морально-нравственный пример. Она обозначила спасение жизней граждан как ключевой приоритет государства.
Напомним, что низкая смертность от COVID-19 стала предметом чёрной зависти стран Запада. В США дошли до того, что в открытую задавали в СМИ вопрос, почему от болезни умерло "так мало русских".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



79
Источник
Похожие новости
23 августа 2020, 03:20
Лучше сразу "Градами"? Зеленский "научил" Лукашенко мирному решению проблем
23 августа 2020, 07:00
Источник: Путин готовил для Навального два варианта спасения жизни
23 августа 2020, 12:30
"Когда они начнут разносить Россию на щепки": Рассекречен "мощный ресурс" Навального
23 августа 2020, 10:40
Супруга одной бумажкой лишила Навального лечения в "Кремлёвке" и в лучшем госпитале мира
23 августа 2020, 10:40
"Спасибо Путину": Лукашенко рассекретил тайну переговоров с президентом России
23 августа 2020, 10:40
"Перепропагандонили всех": Реаниматолог разоблачил враньё про "особенного" омского пациента
Новости партнеров
 
Выбор дня
23 августа 2020, 03:20
Лучше сразу "Градами"? Зеленский "научил" Лукашенко мирному решен...
23 августа 2020, 07:00
Источник: Путин готовил для Навального два варианта спасения жизни
23 августа 2020, 12:30
"Когда они начнут разносить Россию на щепки": Рассекречен "мощный ресу...
23 августа 2020, 10:40
Супруга одной бумажкой лишила Навального лечения в "Кремлёвке" и в лучшем г...
23 августа 2020, 10:40
"Спасибо Путину": Лукашенко рассекретил тайну переговоров с президентом Рос...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
16 августа 2020, 17:15
Чем Путин абсолютно удивил Лукашенко в разговоре? Признание из первых рук
20 августа 2020, 14:45
Главный военный разведчик Кирилл Буданов взялся за дело – садист, собственноручно пытавший до смерти десятки ополченцев, теперь похищает россиян
16 августа 2020, 22:45
"Даже мёртвый - не отдам": Финальный жест Лукашенко ошеломил толпу. Таким Батьку ещё не видели
22 августа 2020, 00:40
Российский рейс "в интересах МВД Беларуси" не пустили в страну
21 августа 2020, 01:45
"СБУ в ярости после провала операции": Генерал-майор ФСБ в отставке о попытке похищения в Москве
22 августа 2020, 16:15
Оцените красоту игры: Как Запад зачистил следы убийств на Майдане
17 августа 2020, 02:25
Путь в НАТО, запрет на русский язык - дежавю... Обнародована "методичка" Беломайдана
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.