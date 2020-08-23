"Россия победила коронавирус": Кириенко заявил, что отечественная медицина превзошла западную

Российская медицина, несмотря на скептическое отношение к ней как на Западе, так и внутри страны, сумела победить коронавирусную инфекцию COVID-19. Об этом заявил первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко.

Он отметил, что отечественная медицина справилась с вызовом в форме новой неизвестной болезни гораздо лучше западной. С точки зрения количества спасённых жизней Россия показала совершенно другие результаты, чем США и Европа, подчеркнул политик.

"В этой, надеюсь, завершающейся эпидемии коронавируса Россия победила с точки зрения количества спасённых жизней", - сказал Кириенко, выступая на молодёжном форуме "Территория смыслов".

Он добавил, что Россия также показала другим странам морально-нравственный пример. Она обозначила спасение жизней граждан как ключевой приоритет государства.

Напомним, что низкая смертность от COVID-19 стала предметом чёрной зависти стран Запада. В США дошли до того, что в открытую задавали в СМИ вопрос, почему от болезни умерло "так мало русских".