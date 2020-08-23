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"Россия победила коронавирус": Кириенко заявил, что отечественная медицина превзошла западную
23 августа 2020, 16:10 • 79 • Политика
Кириенко заявил о победе российской медицины над коронавирусом. "Россия победила с точки зрения количества спасённых жизней", - уточнил он.
Российская медицина, несмотря на скептическое отношение к ней как на Западе, так и внутри страны, сумела победить коронавирусную инфекцию COVID-19. Об этом заявил первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко.
Он отметил, что отечественная медицина справилась с вызовом в форме новой неизвестной болезни гораздо лучше западной. С точки зрения количества спасённых жизней Россия показала совершенно другие результаты, чем США и Европа, подчеркнул политик.
Он добавил, что Россия также показала другим странам морально-нравственный пример. Она обозначила спасение жизней граждан как ключевой приоритет государства.
Напомним, что низкая смертность от COVID-19 стала предметом чёрной зависти стран Запада. В США дошли до того, что в открытую задавали в СМИ вопрос, почему от болезни умерло "так мало русских".
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