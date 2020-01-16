"Россия переписывает историю Победы": Как в Европарламенте подхватили "польскую простуду"

С очередными подобными обвинениями выступил депутат ЕП от Европейской народной партии Манфред Вебер, также обвинивший российские власти в попытках переписать историю в рамках проходившей в Европарламенте дискуссии на тему "Искажение европейской истории и память о Второй мировой войне".

"Мы в Европейской народной партии не можем принять попытки (Владимира) Путина переписать историю. Хотя Советский Союз понёс огромные потери в ходе войны, а его солдаты проявили героизм, нельзя отрицать, что пакт Молотова - Риббентропа привёл к началу Второй мировой войны, став соглашением между двумя дьяволами, двумя чудовищными диктаторами", - цитирует его слова РИА "Новости".

Веберу вторила его однопартийка, экс-глава МИД Латвии Сандра Калниете, которая убеждена в том, что "Сталин был союзником Гитлера", а Советский Союз якобы "позволил Германии атаковать Западную Европу и оставил Великобританию один на один с войсками вермахта".

В то же время зампредседателя Еврокомиссии Вера Йоурова, напомнив об огромных жертвах и потерях во время Второй мировой войны, "когда Германия была врагом СССР", заявила, что "приравнивание Советского Союза к нацистской Германии недопустимо".