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"Россия переписывает историю Победы": Как в Европарламенте подхватили "польскую простуду"
16 января 2020, 21:09 • 107 • В мире
Чем ближе 75-я годовщина окончания Второй мировой войны, тем более яростно выступают в Европе некоторые политики, которые стараются заставить всех поверить в то, что Советский Союз виновен в начале военных действий ничуть не меньше гитлеровской Германии. Польша в этом вопросе впереди всех остальных стран. При этом все аргументы российской стороны, опровергающие данное утверждение, трактуются как "переписывание истории". "Россия переписывает историю Победы", - заявили в Европарламенте, подхватив "польскую простуду".
С очередными подобными обвинениями выступил депутат ЕП от Европейской народной партии Манфред Вебер, также обвинивший российские власти в попытках переписать историю в рамках проходившей в Европарламенте дискуссии на тему "Искажение европейской истории и память о Второй мировой войне".
Веберу вторила его однопартийка, экс-глава МИД Латвии Сандра Калниете, которая убеждена в том, что "Сталин был союзником Гитлера", а Советский Союз якобы "позволил Германии атаковать Западную Европу и оставил Великобританию один на один с войсками вермахта".
В то же время зампредседателя Еврокомиссии Вера Йоурова, напомнив об огромных жертвах и потерях во время Второй мировой войны, "когда Германия была врагом СССР", заявила, что "приравнивание Советского Союза к нацистской Германии недопустимо".
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