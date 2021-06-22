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"Россия парализовала силы ВСУ в Донбассе": Как Москва не даёт Киеву устроить бойню

22 июня 2021, 19:10  •  215 • Политика
Военный аналитик Кнутов заявил, что армия России сдерживает Украину от наступления на ДНР и ЛНР. "У Москвы есть информация о готовности Украины к проведению мощнейшей атаки в Донбассе", - считает эксперт.
Армия России удерживает Вооружённые силы Украины (ВСУ) от нападения на Донбасс, к которому украинских военных готовят инструкторы НАТО. Такое мнение высказал военный аналитик Юрий Кнутов.
Он отметил, что наличие войск России у границ Украины "парализует" действия ВСУ и не даёт Киеву осуществить силовой сценарий в Донбассе. Этот фактор защищает ЛНР и ДНР от полномасштабной атаки, уверен Юрий Кнутов.
Эксперт напомнил, как недавно министр обороны России Сергей Шойгу объявил о развёртывании в Западном военном округе двадцати новых соединений и частей. Военный аналитик считает, что таким образом Россия принимает превентивные меры, чтобы не допустить агрессии Киева.
Это говорит о том, что у Москвы есть информация о готовности Украины к проведению мощнейшей атаки в Донбассе,
- сказал Юрий Кнутов в интервью YouTube-каналу "Аналитическая служба Донбасса".
Напомним, что в Киеве уже не раз заявляли о намерениях решить "проблему Донбасса" силовым путём. Также звучали прямые намёки на захват Крыма, Кубани и других регионов России.

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