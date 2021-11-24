Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Россия сделала шаг, который потрясёт Украину — главред популярного украинского С...
Киев готовит "злой сценарий" для Донбасса, война закончится за 600 мин...
В Крым - ни ногой? Норкин рассказал в прямом эфире о странностях с Ротару
Россия ответила на угрозу шуткой: В Швеции очень обиделись
Главная / Политика

"Россия отслеживает каждый вылет": Ядерные бомбардировщики США на прицеле С-400 - эксперт

24 ноября 2021, 01:20  •  64 • Политика
Шойгу заявил, что 10 бомбардировщиков ВВС США отработали использование ядерного оружия против России. "С-400 при необходимости готовы пресечь любое нарушение воздушного пространства", - заверил военный эксперт, отметив, что Россия отслеживает каждый вылет американской стратегической авиации.
Стратегические бомбардировщики США отрабатывают тактику нанесения ракетных ударов по России, заявил глава Минобороны Сергей Шойгу. Насколько опасны такие манёвры, рассказал военный эксперт Игорь Коротченко.
Речь идёт о 10 бомбардировщиках ВВС США, которые в рамках учений Global Thunder отрабатывали вариант применения ядерного оружия против России в рамках одновременного удара с западного и восточного направлений. Кроме того, случаи появления американской стратегической авиации у границ России в ноябре участились 2,5 раза по сравнению с тем же месяцем прошлого года.
Военный эксперт Игорь Коротченко отмечает, что активность авиации НАТО у границ России идёт по нарастающей уже последние пять лет. Он связывает это с усилением давления Запада на Россию. При этом эксперт призвал не особо переживать по этому поводу.
Российские системы ПВО, прежде всего зенитно-ракетные системы С-400, при необходимости готовы пресечь любое нарушение воздушного пространства либо враждебные действия американских стратегов,
- заверил Игорь Коротченко в беседе с Nation News.
Он подчеркнул, что любой вылет стратегического бомбардировщика ВВС США отслеживается Россией. И в случае необходимости русские истребители осуществляют сопровождение соответствующих целей.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





64
Источник
Похожие новости
23 ноября 2021, 21:50
В Пентагоне намекнули, о чём вели переговоры Герасимов и Милли
23 ноября 2021, 21:50
"Необходимо прекратить бред": Читатели Le Figaro разнесли главу МИД Франции за слова о России
23 ноября 2021, 23:35
Украина проведёт учения на границе с Россией. Запад молчит
23 ноября 2021, 23:35
В Турции вспыхнули массовые протесты: Жители Стамбула и Анкары требуют отставок
23 ноября 2021, 23:35
В США признали победу России в гиперзвуковой гонке вооружений: Эксперт раскрыл секрет успеха
23 ноября 2021, 23:35
Россия и Таджикистан объединят системы ПВО: Путин внёс соглашение в Госдуму
Новости партнеров
 
Выбор дня
23 ноября 2021, 23:35
Украина проведёт учения на границе с Россией. Запад молчит
23 ноября 2021, 23:35
В Турции вспыхнули массовые протесты: Жители Стамбула и Анкары требуют отставок
23 ноября 2021, 23:35
В США признали победу России в гиперзвуковой гонке вооружений: Эксперт раскрыл секрет...
23 ноября 2021, 23:35
Россия и Таджикистан объединят системы ПВО: Путин внёс соглашение в Госдуму
23 ноября 2021, 23:35
Эстония пригрозила России серьезным противостоянием на Украине
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
21 ноября 2021, 13:15
Польша и Украина поневоле выдали план Запада против России
22 ноября 2021, 00:20
Митингующие в Киеве пытаются прорваться к офису президента: "Зеленского в тюрьму"
21 ноября 2021, 05:05
В Крым - ни ногой? Норкин рассказал в прямом эфире о странностях с Ротару
19 ноября 2021, 01:40
После критики от Захаровой главред La Repubblica Молинари сделал "неприличное предложение"
17 ноября 2021, 02:25
"Пускай теперь терпят": Сатановский объяснил реакцию США на уничтожение спутника
23 ноября 2021, 04:55
США готовят военный "подарок" Украине - СМИ
22 ноября 2021, 13:45
Русские, сдавайтесь и дайте денег: Заявления Киева в коротком изложении "Голоса Мордора"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.