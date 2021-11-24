"Россия отслеживает каждый вылет": Ядерные бомбардировщики США на прицеле С-400 - эксперт

Шойгу заявил, что 10 бомбардировщиков ВВС США отработали использование ядерного оружия против России. "С-400 при необходимости готовы пресечь любое нарушение воздушного пространства", - заверил военный эксперт, отметив, что Россия отслеживает каждый вылет американской стратегической авиации.

Стратегические бомбардировщики США отрабатывают тактику нанесения ракетных ударов по России, заявил глава Минобороны Сергей Шойгу. Насколько опасны такие манёвры, рассказал военный эксперт Игорь Коротченко.

Речь идёт о 10 бомбардировщиках ВВС США, которые в рамках учений Global Thunder отрабатывали вариант применения ядерного оружия против России в рамках одновременного удара с западного и восточного направлений. Кроме того, случаи появления американской стратегической авиации у границ России в ноябре участились 2,5 раза по сравнению с тем же месяцем прошлого года.

Военный эксперт Игорь Коротченко отмечает, что активность авиации НАТО у границ России идёт по нарастающей уже последние пять лет. Он связывает это с усилением давления Запада на Россию. При этом эксперт призвал не особо переживать по этому поводу.

Российские системы ПВО, прежде всего зенитно-ракетные системы С-400, при необходимости готовы пресечь любое нарушение воздушного пространства либо враждебные действия американских стратегов,

- заверил Игорь Коротченко в беседе с Nation News.

Он подчеркнул, что любой вылет стратегического бомбардировщика ВВС США отслеживается Россией. И в случае необходимости русские истребители осуществляют сопровождение соответствующих целей.