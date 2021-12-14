"Россия оставляет право ответить": Захарова о санкциях ЕС против "Группы Вагнера"

Евросоюз ввёл санкции против "Группы Вагнера" за деятельность на Украине и в Африке. "Россия оставляет за собой право ответа на недружественные действия", - предупредила Захарова.

"Группа Вагнера", а также три русские компании попали в обнародованные в понедельник новые санкционные списки Евросоюза. Официальный представитель МИД России Мария Захарова выступила с заявлением по этому поводу.

Дипломат указала, что Европейский союз продолжает нелегитимную с международно-правовой точки зрения практику односторонних ограничений. По её словам, очередные санкции ЕС против русских граждан и компаний были введены на основе безосновательных обвинений в причастности к некоей частной военной компании.

По мнению Захаровой, развернутая на Западе истерия вокруг данной темы свидетельствует о ревностном отношении бывших метрополий к государствам Африки и Ближнего Востока, чей суверенитет они были вынуждены признать. Дипломат отмечает, что право этих государств на выбор услуг частных компаний на коммерческой основе, похоже, ощутимо тяготит "европейских партнёров".

Обостряет их постимперские амбиции,

- уточнила Мария Захарова в своём Telegram-канале.

Официальный представитель МИД напомнила, что частные военные компании не подконтрольны официальным властям России, а независимые государства имеют право самостоятельно налаживать взаимодействие с внешними партнёрами по своему усмотрению. Таким образом, новые санкции ЕС, по сути, ставят под сомнение суверенное право государств - членов ООН выстраивать независимую внутреннюю и внешнюю политику.

Это прямое нарушение основополагающих норм международного права,

- подчеркнула Мария Захарова.

Также дипломат указала, что к деятельности западных ЧВК, опутавших своими сетями целые регионы мира, политики ЕС почему-то проявляют странную снисходительность. И это притом что многие из этих ЧВК замечены в грубейших нарушениях международного гуманитарного права.

Призываем Евросоюз прекратить попытки вмешательства во внутренние дела суверенных государств - членов ООН,

- отметила официальный представитель МИД.

Также она добавила, что Россия оставляет за собой право ответа на недружественные действия ЕС.