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"Россия оставляет право ответить": Захарова о санкциях ЕС против "Группы Вагнера"
14 декабря 2021, 19:35 • 143 • Политика
Евросоюз ввёл санкции против "Группы Вагнера" за деятельность на Украине и в Африке. "Россия оставляет за собой право ответа на недружественные действия", - предупредила Захарова.
"Группа Вагнера", а также три русские компании попали в обнародованные в понедельник новые санкционные списки Евросоюза. Официальный представитель МИД России Мария Захарова выступила с заявлением по этому поводу.
Дипломат указала, что Европейский союз продолжает нелегитимную с международно-правовой точки зрения практику односторонних ограничений. По её словам, очередные санкции ЕС против русских граждан и компаний были введены на основе безосновательных обвинений в причастности к некоей частной военной компании.
По мнению Захаровой, развернутая на Западе истерия вокруг данной темы свидетельствует о ревностном отношении бывших метрополий к государствам Африки и Ближнего Востока, чей суверенитет они были вынуждены признать. Дипломат отмечает, что право этих государств на выбор услуг частных компаний на коммерческой основе, похоже, ощутимо тяготит "европейских партнёров".
- уточнила Мария Захарова в своём Telegram-канале.
Официальный представитель МИД напомнила, что частные военные компании не подконтрольны официальным властям России, а независимые государства имеют право самостоятельно налаживать взаимодействие с внешними партнёрами по своему усмотрению. Таким образом, новые санкции ЕС, по сути, ставят под сомнение суверенное право государств - членов ООН выстраивать независимую внутреннюю и внешнюю политику.
- подчеркнула Мария Захарова.
Также дипломат указала, что к деятельности западных ЧВК, опутавших своими сетями целые регионы мира, политики ЕС почему-то проявляют странную снисходительность. И это притом что многие из этих ЧВК замечены в грубейших нарушениях международного гуманитарного права.
- отметила официальный представитель МИД.
Также она добавила, что Россия оставляет за собой право ответа на недружественные действия ЕС.
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