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"Россия останется стратегическим партнёром": Премьер Киргизии сделал заявление

11 октября 2020, 12:35  •  57 • Политика
Новый премьер-министр Киргизии Садыр Жапаров сделал заявление о взаимодействии его страны с РФ. "Россия останется стратегическим партнёром", - пообещал политик.
Садыру Жапарову был задан вопрос о дальнейшем сотрудничестве Киргизии и России. Тот ответил, что старт отношений между двумя странами случился "очень давно".
"Россия является нашим стратегическим партнёром и останется им", - заверил киргизский премьер.
Он добавил, что для Киргизии среди всех стратегических партнёров Россия является основным.
С 5 октября в Киргизии продолжаются массовые протесты. Их инициаторами являются лидеры партий, которые не набрали нужного количества голосов, чтобы занять место в парламенте. Протестующие осуществили захват государственных зданий. Из тюрьмы на свободу вышел бывший президент Алмазбек Атамбаев и некоторые другие политики. Садыр Жапаров был среди них. Последние семь лет он находился в заключении из-за захвата заложника в 2013 году.

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