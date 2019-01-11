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"Россия обладает смертоносным вооружением", которое может "долететь до любого американского города" - иранские эксперты

11 января 2019, 04:54  •  119 • Политика
Издание Kayhan написало материал о российском превосходстве в вооружении и об обеспокоенности США, что Москва может взяться за военное патрулирование Атлантики. "Россия обладает смертоносным вооружением", которое может "долететь до любого американского города", пришли к выводу эксперты.
Иранское издание Kayhan описало своё видение вооружённого противостояния России и США. Иранские эксперты видят превосходство российского оружия над западным. В частности, они подробно описывают применение крылатых ракет системы "Калибр".
По заявлениям США, Россия намерена осуществлять постоянное боевое дежурство в Атлантике и для этого ставит на вооружение своих боевых кораблей и подводных лодок крылатые ракеты системы "Калибр".
Вашингтонское интернет-издание "Вашингтон фри бикон" пошло ещё дальше и заявило, что Москва намеревается осуществить планы Советского Союза периода холодной войны - установить постоянное патрулирование Атлантического побережья США.
Специалисты из Ирана описывают теоретические возможности России для такого размещения. Они также напоминают о новых российских ракетах "Калибр" наземного базирования (SS-N-30 по кодификации НАТО), которые могут нести ядерный заряд.
По информации Управления американской морской разведки, ракета "Калибр" наземного базирования имеет радиус поражения от 1500 до 2500 км. То есть данная ракета, установленная на судне, может "долететь до любого американского города". Издание пишет, что из-за близкой к воде траектории полёта противоракетная система не сможет её обезвредить и даже распознать.
"Поэтому не будет преувеличением сказать, что Россия обладает смертоносным вооружением", - приходит к выводу Kayhan.
По информации иранских СМИ, установка этих ракет на боевых судах и подлодках в Средиземном море стала "весьма тревожным сигналом" для НАТО. Далее ожидается, что крылатые ракеты "Калибр" будут установлены на всех многоцелевых российских подводных лодках. В частности, эта модификация коснётся новых субмарин проекта "Борей".

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