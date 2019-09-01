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"Россия обкатывает модель возвращения Украины": Киевский эксперт испугался визита Шойгу в Молдавию

01 сентября 2019, 14:09  •  57 • Политика
Визит министра обороны России Сергея Шойгу в Приднестровье, совершённый в День независимости Украины, вызвал тревогу украинского политэксперта Игоря Филипенко, который призвал Киев обратить внимание на "подозрительную" активность России в приднестровском направлении.
В статье для издания "Зеркало недели" эксперт отметил, что визит Сергея Шойгу 24 августа в Приднестровье, которое расположено в нескольких десятках километров от украинско-молдавской границы, есть "определённый символизм".
Филипенко подозревает, что визит министра обороны России в Кишинев под предлогом празднования 75-летия освобождения Молдавии от фашистских захватчиков является формальностью, скрывающей некие неназванные причины. Такое близкое пребывание глав российского Минобороны может говорить о "разрушительных планах" России, считает он.
Россия собирается использовать выгодную конъюнктуру, чтобы решить приднестровский конфликт на своих условиях и тем самым окончательно вернуть Молдавию в сферу своего влияния, считает он. "А заодно - обкатать модель для Украины", - опасается украинский эксперт.

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