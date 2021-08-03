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"Россия никогда не бросит": Захарова пообещала Донбассу вечную поддержку
03 августа 2021, 21:25 • 90 • Политика
Захарова заявила, что Россия никогда не бросит Донецк и Луганск. Она добавила, что говорит это не только как дипломат, но и как гражданин России.
Россия никогда не бросит жителей ДНР и ЛНР. Москва будет и дальше оказывать поддержку Донбассу. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Она подчеркнула, что в первую очередь речь идёт о поддержке людей, живущих в ЛНР и ДНР. Захарова указала: за все годы, что в регионе идёт конфликт, Москва не прекращала свою поддержку ни на минуту, не собирается прекращать её в дальнейшем.
- сказала Захарова на молодёжном форуме "Территория смыслов".
Дипломат добавила, что заявляет об этом не только как человек, имеющий дело с внешнеполитическими вопросами, но и как простой гражданин России. Захарова подчеркнула, что для русских людей жители Донбасса - это соотечественники.
Также Захарова отметила, что Россия не отступала от этой позиции, несмотря на все санкции и давление западных стран. И политически, и экономически, финансово, по-человечески сделано очень много для Донбасса, сказала дипломат.
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