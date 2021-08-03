Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Нарышкин рассказал о ЧП в разведке: "Трагическое событие"
"Это же надо так выкрутить!": Американец показал русским пример правил...
"Стала самой настоящей…": Тихановскую унизили в эфире белорусского ТВ
Американцы призвали изгнать русских из космической гонки после инцидента на МКС
Главная / Политика

"Россия никогда не бросит": Захарова пообещала Донбассу вечную поддержку

03 августа 2021, 21:25  •  90 • Политика
Захарова заявила, что Россия никогда не бросит Донецк и Луганск. Она добавила, что говорит это не только как дипломат, но и как гражданин России.
Россия никогда не бросит жителей ДНР и ЛНР. Москва будет и дальше оказывать поддержку Донбассу. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Она подчеркнула, что в первую очередь речь идёт о поддержке людей, живущих в ЛНР и ДНР. Захарова указала: за все годы, что в регионе идёт конфликт, Москва не прекращала свою поддержку ни на минуту, не собирается прекращать её в дальнейшем.
Я единственно могу повторить слова руководства нашей страны, что ни Донецк, ни Луганск Россия никогда не бросит,
- сказала Захарова на молодёжном форуме "Территория смыслов".
Дипломат добавила, что заявляет об этом не только как человек, имеющий дело с внешнеполитическими вопросами, но и как простой гражданин России. Захарова подчеркнула, что для русских людей жители Донбасса - это соотечественники.
Также Захарова отметила, что Россия не отступала от этой позиции, несмотря на все санкции и давление западных стран. И политически, и экономически, финансово, по-человечески сделано очень много для Донбасса, сказала дипломат.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники






90
Источник
Похожие новости
03 августа 2021, 06:45
Китайские военные эксперты описали бой русского десанта и американских штурмовиков
03 августа 2021, 04:55
"Фальшивая империя рушится": Политолог увидел чёткие "симптомы" на Олимпиаде
03 августа 2021, 12:15
Полковник Баранец: Американские танки своими пушками вскоре будут чесать купола псковских церквей
03 августа 2021, 14:05
"Невозможно не видеть": Генерал полиции убеждён, из-за мигрантов мы можем потерять Россию
03 августа 2021, 15:55
"Зеленский загоняет себя в угол": Экс-депутат Рады спрогнозировал войну на Украине
03 августа 2021, 14:05
Баранец рассказал о русских "костях" в горле НАТО: Их три, и все на "К"
Новости партнеров
 
Выбор дня
03 августа 2021, 06:45
Китайские военные эксперты описали бой русского десанта и американских штурмовиков
03 августа 2021, 04:55
"Фальшивая империя рушится": Политолог увидел чёткие "симптомы" н...
03 августа 2021, 04:55
«Сейчас начнётся такой скандал»: СБУ заявила о «нейтрализации силовой ячейки проросси...
03 августа 2021, 12:15
Полковник Баранец: Американские танки своими пушками вскоре будут чесать купола псков...
03 августа 2021, 01:15
Подменили рассадку - и всё: В Чехии сообщили о "ковидном" обмане на Играх в...
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
30 июля 2021, 00:05
Депутат Рады придумал, как выдворить с Украины Порошенко и всю его партию
29 июля 2021, 01:10
После заминки с Россией Судан отказался от важных переговоров
30 июля 2021, 05:35
Президент Филиппин перешёл грань разумного в кампании вакцинации: "Пусть помирают!"
03 августа 2021, 04:55
"Фальшивая империя рушится": Политолог увидел чёткие "симптомы" на Олимпиаде
31 июля 2021, 00:50
"Стала настоящим нокаутом": Как статья Путина нарушила планы Киева
01 августа 2021, 03:25
"Это же надо так выкрутить!": Американец показал русским пример правильного спорта
02 августа 2021, 00:30
"Нет, это не Россия": Берлинский полицейский бросил на землю женщину у всех на глазах
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.