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"Россия не выдержит": На Украине заявили о сценарии распада

09 июля 2021, 02:35  •  122 • Политика
Секретарь украинского СНБО Алексей Данилов заявил, что единой России придёт конец.
На Украине заявили, будто Россия вскоре не будет существовать в привычном виде. С таким одиозным заявлением выступил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов. По его словам, сценарий прост: страна многонациональная, народы должны жить отдельно друг от друга, а потому распад неминуем.
"Россия не может выдерживать то состояние, в котором она есть", - заявил украинский чиновник в интервью "24 каналу".
Заявление не выдерживает критики и даже противоречит национальной политике самой Незалежной. Несмотря на репрессивные меры в отношении русскоязычных, на территории Украины также проживают разные этнические группы.
Впрочем, Данилов и раньше выступал с не менее одиозными заявлениями. К примеру, в русском языке он видел угрозу существования Украины, а также обвинял Москву в желании сделать Чёрное море "озером".
На этом фоне сейчас ситуация в Незалежной далека от стабильной. Так, военный аналитик и блогер Алексей Петров заявил, что украинцы впали в обречённость. Народ не видит перспективы в нынешних политиках, передаёт "Дни.ру".
Оценивая политическую обстановку на Украине и перспективу на ближайшие выборы, аналитик заявил, что у народа даже нет альтернативы.
"Я так думаю, до 2025-2027 года - на этом временном участке мы обречены выбирать между Порошенко и между Зеленским", - заявил Петров.

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