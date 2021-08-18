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"Россия не торгует территориями": На условие МИД Украины по Крыму в Госдуме ответили своим условием

18 августа 2021, 04:15  •  55 • Политика
Глава МИД Украины назвал условие, которое позволит выстроить диалог по Крыму. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет ответил на это своим условием. "Россия не торгует территориями", - напомнил он.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о том, что его страна готова к диалогу с Россией о Крыме. Однако разговаривать с Москвой в Киеве готовы только в рамках форума "Крымская платформа".
Это условие от украинского министра заставило депутата Госдумы выдвинуть своё условие в ответ. Он заявил, что диалог с Киевом возможен будет тогда, когда Украина выступит с инициативой признания Крыма частью России. Никаких других вариантов нет и быть не может.
"Россия не торгует своими территориями. Этот вопрос не обсуждается", - подчеркнул Михаил Шеремет в беседе с РИА Новости.
Он добавил, и Украина, и международное сообщество должны принять демократический выбор жителей Крыма.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров назвал саммит "Крымской платформы", намеченный на 23 августа, шабашем.
В марте 2014 года жители Крыма демократическим путём в соответствии с положениями международного права проголосовали за вхождение полуострова в состав России. Референдум был проведён после государственного переворота на Украине. Президент России Владимир Путин неоднократно подчёркивал, что вопрос Крыма "закрыт окончательно", однако Киев продолжает называть Россию "страной-агрессором" и верит, что может вернуть себе территории.

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