"Россия не торгует территориями": На условие МИД Украины по Крыму в Госдуме ответили своим условием

Глава МИД Украины назвал условие, которое позволит выстроить диалог по Крыму. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет ответил на это своим условием. "Россия не торгует территориями", - напомнил он.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о том, что его страна готова к диалогу с Россией о Крыме. Однако разговаривать с Москвой в Киеве готовы только в рамках форума "Крымская платформа".

Это условие от украинского министра заставило депутата Госдумы выдвинуть своё условие в ответ. Он заявил, что диалог с Киевом возможен будет тогда, когда Украина выступит с инициативой признания Крыма частью России. Никаких других вариантов нет и быть не может.

"Россия не торгует своими территориями. Этот вопрос не обсуждается", - подчеркнул Михаил Шеремет в беседе с РИА Новости.

Он добавил, и Украина, и международное сообщество должны принять демократический выбор жителей Крыма.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров назвал саммит "Крымской платформы", намеченный на 23 августа, шабашем.

В марте 2014 года жители Крыма демократическим путём в соответствии с положениями международного права проголосовали за вхождение полуострова в состав России. Референдум был проведён после государственного переворота на Украине. Президент России Владимир Путин неоднократно подчёркивал, что вопрос Крыма "закрыт окончательно", однако Киев продолжает называть Россию "страной-агрессором" и верит, что может вернуть себе территории.