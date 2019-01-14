Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Российско-китайская Антанта" действительно беспокоит США: Эксперт о т...
Люблинский суд вернул Золотову его иск к Навальному
Жители украинского Торецка остались без воды из-за аварии
Минобороны перебросило 175 тонн оборудования для расчистки русла Бурейского водо...
Главная / Политика

"Россия не ставит под сомнение вопрос принадлежности Курил" - Мария Захарова

14 января 2019, 01:09  •  82 • Политика
Официальный представитель МИД России Мария Захарова сделала заявление в эфире телеканала "Россия-1". "Вопрос территориальной принадлежности Курильских островов Россия не ставит под сомнение", - сказала она
Выступая в эфире телеканала "Россия-1", официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова сообщила, что в стране не подвергается сомнению вопрос о территориальной принадлежности Курильских островов.
"Вопрос о территориальной принадлежности островов сейчас для России вообще никаким образом не подвергается никакому сомнению", - заявила Захарова.
Происхождение иной формулировки касательно принадлежности Курил пока остается неизвестным.
Напомним, также сегодня Мария Захарова в ходе программы "Вести недели" на телеканале "Россия-1" заявила, что в МИД вызвало недоумение нежелание Токио провести совместный брифинг с российской стороной.
Она также отметила, что накануне переговоров 14 января в Японии нагнетают ситуацию, создают нервозную атмосферу. И при этом сами же отказываются рассказать прессе, чем они завершатся.
Темой встречи главы МИД Сергея Лаврова и его японского коллеги станет заключение мирного договора между двумя странами.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

82
Источник
Похожие новости
13 января 2019, 12:09
"Власти подло скрывают": Гаспарян отправил либеральный ″шлягер″ на гастроли в США
13 января 2019, 18:39
″Любой ценой навязать Европе более дорогой американский газ″ - Пушков о задаче посла США по ″Северному потоку - 2″
13 января 2019, 12:09
″Был бы нулевой рост": Эксперт объяснил, как с помощью России Украина спасает свою экономику
Загрузка...
13 января 2019, 12:09
Трамп отобрал у переводчика запись своего разговора с Путиным тет-а-тет, сообщает WP
13 января 2019, 21:54
История первой «цветной революции» в СССР
13 января 2019, 18:39
Пушков о призывах оппозиции Минска запретить русский язык: ″Кто-то хотел бы толкнуть страну на путь Украины″
Загрузка...
Новости партнеров
 

 
Выбор дня
14 января 2019, 01:09
Демократы в Конгрессе инициировали расследование по итогам всех переговоров Путина и ...
14 января 2019, 00:54
«Сохранить присутствие в регионе»: Вашингтон и Доха договорились о расширении крупней...
14 января 2019, 01:09
"Хотят вернуться домой живыми": Солдаты ВСУ отказались выходить на позиции ...
14 января 2019, 01:09
"Беспардонно хотели атаковать": Администрация Трампа заказывала разработку ...
14 января 2019, 02:39
Порошенко готов развязать религиозную войну, чтобы остаться у власти
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
08 января 2019, 08:39
"Ядерная загадка Москвы" вызывает "неслабую одышку" на Западе
08 января 2019, 16:39
Путин избавил Калининград от литовского транзита
09 января 2019, 02:24
Поклонская: Некоторые депутаты готовы отказаться от пенсии. Так у них счета за рубежом!
07 января 2019, 03:24
"США: Да, мы уничтожили 200 русских". Или как в Дании писали о войне в Сирии
08 января 2019, 18:24
2019-й военный: Где в мире взорвётся
11 января 2019, 07:54
«Это катастрофа»: почему в США подняли вопрос о выходе страны из ООН
07 января 2019, 22:39
Савченко оценила ситуацию с православной церковью на Украине
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.