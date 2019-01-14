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"Россия не ставит под сомнение вопрос принадлежности Курил" - Мария Захарова
14 января 2019, 01:09 • 82 • Политика
Официальный представитель МИД России Мария Захарова сделала заявление в эфире телеканала "Россия-1". "Вопрос территориальной принадлежности Курильских островов Россия не ставит под сомнение", - сказала она
Выступая в эфире телеканала "Россия-1", официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова сообщила, что в стране не подвергается сомнению вопрос о территориальной принадлежности Курильских островов.
"Вопрос о территориальной принадлежности островов сейчас для России вообще никаким образом не подвергается никакому сомнению", - заявила Захарова.
Происхождение иной формулировки касательно принадлежности Курил пока остается неизвестным.
Напомним, также сегодня Мария Захарова в ходе программы "Вести недели" на телеканале "Россия-1" заявила, что в МИД вызвало недоумение нежелание Токио провести совместный брифинг с российской стороной.
Она также отметила, что накануне переговоров 14 января в Японии нагнетают ситуацию, создают нервозную атмосферу. И при этом сами же отказываются рассказать прессе, чем они завершатся.
Темой встречи главы МИД Сергея Лаврова и его японского коллеги станет заключение мирного договора между двумя странами.
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