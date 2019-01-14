"Россия не ставит под сомнение вопрос принадлежности Курил" - Мария Захарова

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сделала заявление в эфире телеканала "Россия-1". "Вопрос территориальной принадлежности Курильских островов Россия не ставит под сомнение", - сказала она

Выступая в эфире телеканала "Россия-1", официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова сообщила, что в стране не подвергается сомнению вопрос о территориальной принадлежности Курильских островов.

"Вопрос о территориальной принадлежности островов сейчас для России вообще никаким образом не подвергается никакому сомнению", - заявила Захарова.

Происхождение иной формулировки касательно принадлежности Курил пока остается неизвестным.

Напомним, также сегодня Мария Захарова в ходе программы "Вести недели" на телеканале "Россия-1" заявила, что в МИД вызвало недоумение нежелание Токио провести совместный брифинг с российской стороной.

Она также отметила, что накануне переговоров 14 января в Японии нагнетают ситуацию, создают нервозную атмосферу. И при этом сами же отказываются рассказать прессе, чем они завершатся.

Темой встречи главы МИД Сергея Лаврова и его японского коллеги станет заключение мирного договора между двумя странами.