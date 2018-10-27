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"Россия не сможет заменить США на Ближнем Востоке": Мэттис прокомментировал саммит в Стамбуле
27 октября 2018, 18:09 • 90 • Политика
В турецком городе сегодня начались переговоры глав России, Турции, Франции и Германии.
Глава Пентагона Джеймс Мэттис сделал заявление в связи с начавшимся сегодня саммитом в Стамбуле. По его словам, Россия никогда не сможет "заменить США" на Ближнем Востоке.
Напомним, сегодня, 27 октября, в Стамбуле начался саммит с участием глав России и Турции, а также Германии и Франции. В ходе переговоров Владимир Путин обсудит с Реджепом Эрдоганом, Ангелой Меркель и Эмманюэлем Макроном способы решения конфликта в Сирии, а также послевоенное восстановление страны.
В связи с этим глава Пентагона заявил, что Россия якобы "никогда не сможет заменить США" на Ближнем Востоке.
"Присутствие России на Ближнем Востоке не сможет заменить прозрачное и многолетнее участие Соединённых Штатов", - заявил Мэттис.
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