"Россия не сможет заменить США на Ближнем Востоке": Мэттис прокомментировал саммит в Стамбуле

В турецком городе сегодня начались переговоры глав России, Турции, Франции и Германии.

Глава Пентагона Джеймс Мэттис сделал заявление в связи с начавшимся сегодня саммитом в Стамбуле. По его словам, Россия никогда не сможет "заменить США" на Ближнем Востоке.

Напомним, сегодня, 27 октября, в Стамбуле начался саммит с участием глав России и Турции, а также Германии и Франции. В ходе переговоров Владимир Путин обсудит с Реджепом Эрдоганом, Ангелой Меркель и Эмманюэлем Макроном способы решения конфликта в Сирии, а также послевоенное восстановление страны.

В связи с этим глава Пентагона заявил, что Россия якобы "никогда не сможет заменить США" на Ближнем Востоке.

"Присутствие России на Ближнем Востоке не сможет заменить прозрачное и многолетнее участие Соединённых Штатов", - заявил Мэттис.