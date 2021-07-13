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"Россия не проходной двор и не коммунальная квартира": Русский ответ на беспредел мигрантов

13 июля 2021, 12:55  •  309 • Политика
В очередной массовой драке трудовых мигрантов из Средней Азии, вспыхнувшей вечером 12 июля близ московской станции метро "Кузьминки", приняло участие около 150 человек. Несколько человек получили серьёзные травмы.
Очередная вспышка этнической преступности в Москве заставляет задуматься: каким должно быть отношение властей России к привлечению трудовых мигрантов из постсоветских республик? Имеют ли федеральные, региональные и муниципальные власти право решать задачи закрытия трудовых вакансий, а также демографическую проблему за счёт мигрантов, при нынешней национальной политике способных размыть этническое и религиозное ядро нашей страны? На эти вопросы ответил руководитель идеологического отдела первого русского телеканала Царьград Михаил Тюренков:
Важно понимать, что мы - русское консервативное большинство, а не банальные "этнические националисты", а потому лозунги в духе "Чемодан, вокзал!", как и оскорбления наших соседей, не в русском духе. Мы - православные имперцы, а малые народы (как и не очень малые) на протяжении столетий строили нашу Русскую Империю и защищали её плечом к плечу с русскими. Напомню, среди кавказских и среднеазиатских народов множество героев времён Великой Отечественной войны, честь им и хвала.
При этом эксперт подчеркнул, что Россия как Империя - это "не коммунальная квартира и не проходной двор". Это "наш общий дом с отдельными квартирами, русским большинством и русским домкомом". То есть, как подчеркнул Тюренков, в нашей стране есть русское государствообразующее (что, к слову, с 2020 года уже особо подчёркнуто в Конституции России) и православное религиозное и этнокультурное ядро. А потому задача народосбережения, сохранения и укрепления этого ядра - ключевая. "Иначе нашего государства-цивилизации просто не станет", - отметил руководитель идеологического отдела Царьграда.
Но в то же время полностью исключить миграцию с имперской периферии (как современной, так и исторической России) и невозможно, и не нужно. Но она "должна быть жёстко контролируемой как в количественном отношении (и чтобы не создавать трудовой конкуренции для русских, и чтобы трудовые мигранты не имели возможности при помощи коррупционной натурализации размывать этнически русские регионы), так и в отношении жёсткой борьбы с этнической преступностью", заключил эксперт.
Добавим, в одном из последних своих расследований Царьград рассказывал, к чему может привести потеря контроля над миграционными потоками. Так, в Удмуртии произошла настоящая трагедия, разрушившая жизнь совсем юной девушки, месяцами подвергавшейся насилию.

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