"Россия не пошевелила пальцем": В Эстонии не понимают, почему Москва отказала им в помощи

В начале июня в электросети стран Прибалтики произошёл серьёзный сбой. По мнению эстонского журналиста Раймо Поома, Россия должна была прийти прибалтам на помощь в рамках БРЭЛЛ.

Речь идёт про соглашение о параллельной работе энергосистем Белоруссии, России, Эстонии, Латвии, Литвы. Единая сеть была создана ещё во времена столь ненавистного прибалтийскими странами СССР, и бывшие советские республики до сих не спешат покидать единое энергокольцо.

Раймо Поом пишет, что раньше, когда у стран Прибалтики возникали какие-то проблемы в энергосистеме, Россия всегда приходила им на помощь. Однако в этот раз Москва почему-то не протянула прибалтам руку помощи.

"Россия знала о проблеме, но не пошевелила пальцем", - негодует журналист. "Наверное, потому, что на помощь обычно приходят только к тем, кто не гадит под дверью", - иронично отмечает в Twitter "Голос Мордора". "Пусть прибалты берут пример с Украины и пользуются реверсным евроэлектричеством", - добавляет в комментариях Герман Латышев @k3pqfwnR56ClMcR.

Также многие пользователи соцсети задаются вопросом, почему на помощь странам Прибалтики не пришёл Евросоюз, в который они входят.

Фото: скриншот Twitter/@spacelordrock