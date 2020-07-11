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"Россия не пошевелила пальцем": В Эстонии не понимают, почему Москва отказала им в помощи
11 июля 2020, 19:00 • 256 • Политика
В Эстонии обвинили Россию в том, что она не пришла на помощь, когда в электросети стран Прибалтики произошёл серьёзный сбой. "Россия знала о проблеме, но не пошевелила пальцем", - негодуют эстонские СМИ.
В начале июня в электросети стран Прибалтики произошёл серьёзный сбой. По мнению эстонского журналиста Раймо Поома, Россия должна была прийти прибалтам на помощь в рамках БРЭЛЛ.
Речь идёт про соглашение о параллельной работе энергосистем Белоруссии, России, Эстонии, Латвии, Литвы. Единая сеть была создана ещё во времена столь ненавистного прибалтийскими странами СССР, и бывшие советские республики до сих не спешат покидать единое энергокольцо.
Раймо Поом пишет, что раньше, когда у стран Прибалтики возникали какие-то проблемы в энергосистеме, Россия всегда приходила им на помощь. Однако в этот раз Москва почему-то не протянула прибалтам руку помощи.
Также многие пользователи соцсети задаются вопросом, почему на помощь странам Прибалтики не пришёл Евросоюз, в который они входят.
Фото: скриншот Twitter/@spacelordrock
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