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"Россия не по зубам. Не смог даже Мэй сместить": В Сети смеются над главой Минобороны Великобритании

23 декабря 2018, 15:24  •  219 • Политика
Глава Минобороны Великобритании Гэвин Уильямсон оказался замешан в скандале после того, как его обвинили в том, что он начал кампанию с целью сместить премьер-министра Терезу Мэй. Новость об этом сообщила The Times. Теперь в Сети высмеивают заявления Уильямсона, которому "Россия не по зубам. Не смог даже Мэй сместить". Ранее, напомним, именно Уильямсон заявлял, что будет бороться против "российской агрессии" и поддерживать Украину.
Как оказалось, "заговор" раскрыли тогда, когда один из посетителей фешенебельного ресторана в Лондоне подслушал разговор министра и его друзей.
Как уверяет собеседник издания, саам разговор состоялся 18 декабря, то есть спустя всего лишь пять дней после того, как провалилась попытка вынести Мэй вотум недоверия.
Собеседник издания отметил, что тогда в разговоре Уильямсон хвалился тем, что якобы у него был план по устранению конкурентов.
Но так как в конечном итоге его разговоры оказались не больше чем обычной болтовней, пишут в Сети, значит пора припомнить то, что он еще "обещал". А именно — поддерживать Украину и бороться против русской агрессии.
"Россия не по зубам. Не смог даже Мэй сместить", - смеются пользователи.

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