"Россия не отправит войска": О чём Тихановская договорилась с Госдепом США в Вильнюсе

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская провела в Вильнюсе встречу с первым заместителем госсекретаря США Стивеном Биганом. Это подтвердили в пресс-службе штаба соперницы Александра Лукашенко.

В ходе переговоров с представителем Госдепа США Тихановская выразила готовность разрешить кризис в Белоруссии через диалог о мирной передаче власти. Также она заявила, что открыта для сотрудничества с международными организациями для "облегчения диалога".

Мы всегда говорили, что готовы к диалогу и стремимся к мирному урегулированию, - сказала экс-кандидат в президенты Белоруссии.

В свою очередь представитель Госдепа США неожиданно заявил, что не видит никаких предпосылок того, что Россия может отправить военных в Белоруссию. Это можно расценить как открытый намёк на то, что никто не помешает белорусской оппозиции совершить вооружённый госпереворот. Тем более что именно этот сценарий, по сути, был реализован в соседней Украине.