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"Россия не отправит войска": О чём Тихановская договорилась с Госдепом США в Вильнюсе
24 августа 2020, 18:45 • 143 • Политика
Тихановская встретилась с замгоссекретаря США Биганом в Вильнюсе. "Вашингтон не видит никаких предпосылок того, что Россия может отправить военных в Белоруссию", - заявил на встрече американский дипломат.
Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская провела в Вильнюсе встречу с первым заместителем госсекретаря США Стивеном Биганом. Это подтвердили в пресс-службе штаба соперницы Александра Лукашенко.
В ходе переговоров с представителем Госдепа США Тихановская выразила готовность разрешить кризис в Белоруссии через диалог о мирной передаче власти. Также она заявила, что открыта для сотрудничества с международными организациями для "облегчения диалога".
В свою очередь представитель Госдепа США неожиданно заявил, что не видит никаких предпосылок того, что Россия может отправить военных в Белоруссию. Это можно расценить как открытый намёк на то, что никто не помешает белорусской оппозиции совершить вооружённый госпереворот. Тем более что именно этот сценарий, по сути, был реализован в соседней Украине.
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