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"Россия не может выдвигать требования Украине? Может!": Сенатор дал Зеленскому урок истории

06 июля 2020, 00:00  •  49 • Политика
Сенатор Сергей Цеков дал Владимиру Зеленскому урок истории. Он заявил, что Россия - это единственная страна, которая как раз может выдвигать требования Украине. Он подчеркнул, что РФ имеет на это историческое право.
Член комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков объяснил, почему РФ, по его мнению, располагает историческим правом требовать что-то от Киева. Своё мнение он высказал в комментарии для РИА Новости.
Украина как государство состоялась благодаря России, - подчеркнул он.
Сенатор заметил, что на протяжении длительного исторического периода российская сторона помогала, защищала и способствовала всяческому развитию Украины.
Так, нынешние западные и юго-восточные территории страна получила за счёт воссоединения с Россией, добавил Цеков. До этого момента в 1654 году государство имело совсем небольшое количество земель.
Он отметил, что Украина станет "демократической и цивилизованной" лишь тогда, когда её президент Владимир Зеленский перестанет следовать директивам из США и ЕС и вернётся к союзу с РФ.
Ранее Зеленский высказался о том, что никто не вправе требовать чего-либо от суверенной Украины. Это произошло после того, как российская сторона, по данным немецкого издания Spiegel, потребовала от Киева активизировать усилия по реализации "формулы Штайнмайера" по конфликту в Донбассе.

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