Член комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков объяснил, почему РФ, по его мнению, располагает историческим правом требовать что-то от Киева. Своё мнение он высказал в комментарии для РИА Новости.

Украина как государство состоялась благодаря России, - подчеркнул он.

Сенатор заметил, что на протяжении длительного исторического периода российская сторона помогала, защищала и способствовала всяческому развитию Украины.

Так, нынешние западные и юго-восточные территории страна получила за счёт воссоединения с Россией, добавил Цеков. До этого момента в 1654 году государство имело совсем небольшое количество земель.

Он отметил, что Украина станет "демократической и цивилизованной" лишь тогда, когда её президент Владимир Зеленский перестанет следовать директивам из США и ЕС и вернётся к союзу с РФ.

Ранее Зеленский высказался о том, что никто не вправе требовать чего-либо от суверенной Украины. Это произошло после того, как российская сторона, по данным немецкого издания Spiegel, потребовала от Киева активизировать усилия по реализации "формулы Штайнмайера" по конфликту в Донбассе.