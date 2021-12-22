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"Россия не хочет войны, но…": "Горячие головы" получили прямое предупреждение от Лаврова
22 декабря 2021, 13:40 • 228 • Политика
Глава МИД России Сергей Лавров предупредил "горячие головы" на Украине о том, что Москва даст должный ответ на любые провокации. "Россия не хочет войны, но будет жёстко обеспечивать свою безопасность", - подчеркнул министр.
На фоне последних событий и заявлений о возможном "вторжении" России на Украину, а также после разоблачительной речи министра обороны Сергея Шойгу о подготовке химической провокации в Донбассе, свою точку зрения озвучил глава МИД Сергей Лавров.
"Россия не хочет войны, - подчеркнул министр, сразу же заострив внимание на другом моменте, - но будет жёстко обеспечивать свою безопасность".
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