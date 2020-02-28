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"Россия не изменила своих жёстких позиций по Сирии": Борис Рожин - о бесполезном шантаже и жалобах Турции
28 февраля 2020, 23:24 • 111 • В мире
Ближе к вечеру в минувший четверг, 27 февраля, из Сирии стали поступать очень тревожные вести. И без того неспокойная обстановка в провинции Идлиб накалилась до предела. Дело дошло до того, что боевики-исламисты совместно с турецкими военнослужащими стали обстреливать самолёты ВКС России из ПЗРК. Позднее, во время наступления на позиции сирийской правительственной армии, от ответного огня погибли десятки турецких солдат, оказавшихся в рядах боевиков. "Турция ничего не добьётся жалобами в НАТО и шантажом Европы беженцами", - Борис Рожин объяснил, почему позиция России останется жёсткой.
Как дальше будут развиваться события? Турция не соблюдает никаких договорённостей, поддерживает боевиков, одновременно призывая всех к миру и пытаясь найти поддержку у НАТО.
Позиция России по этому вопросу достаточно жёсткая: она поддерживает продолжение операции сирийской армии в Идлибе против боевиков, что подтвердили в российском министерстве обороны. К тому же в Кремле сообщили о том, что встреча Владимира Путина с Реджепом Тайипом Эрдоганом, которая, как предполагалось, должна была пройти 5 марта, до сих пор не согласована.
По мнению главного редактора информационно-аналитического центра "Кассад" Бориса Рожина, никаких признаков того, что Россия будет убеждать Асада остановить наступление, пока что нет. Несмотря на то что Турция продолжает "повышать ставки", она не сможет добиться желаемого.
В том, что в Идлибе оказались турецкие солдаты, ничего удивительного нет. Рожин напомнил, что по факту Турция ввела в эту сирийскую провинцию достаточно многочисленный военный контингент - примерно 8-11 тысяч военнослужащих турецкой армии и, по разным оценкам, 2-3 тысячи единиц бронетехники.
"Естественно, Турция в Идлибе есть, всё это давно зафиксировано, то есть часть информации передавалась и российским военным о передвижениях турецких войск. Проблемы Турции проистекают из того, что она не выполнила часть пунктов сочинского соглашения - о разводе войск, о размежевании боевиков на умеренных и неумеренных, о разблокировании трасс М4, М5 и так далее", - отметил Борис Рожин в беседе с Царьградом.
Когда же Анкаре на это указали, она попыталась потребовать, чтобы "всё вернулось на позиции", согласованные в сентябре 2018 года. И это несмотря на то, что ситуация в Идлибе с тех пор принципиально изменилась, а Турция своих обязательств по демилитаризации Идлиба так и не выполнила. Поэтому и начала действовать сирийская армия, отметил эксперт.
По его мнению, сейчас Турция "пытается играть на грани", рассчитывая на то, что "Россия испугается" и отступит. Но это стратегия авантюрная, она может очень плохо закончиться и для всего региона, и для самой Турции, считает эксперт.
Когда Анкара обращается к НАТО, то очевидно, что таким образом она пытается повлиять на позицию России, чтобы та надавила на Асада и сирийский президент остановил наступление в Идлибе. Кроме того, Турция надеется добиться того, чтобы в случае нападения на Асада Россия против Анкары не предпринимала никаких действий, отметил Борис Рожин.
Однако НАТО, если и обратит внимание на просьбы Турции, обсуждать будет не четвёртый пункт устава альянса, а пятый, поскольку на Турцию никакого нападения не было - наоборот, она действовала на территории другого государства, а значит, турецкие военные погибли не на своей территории.
Одновременно с жалобами в НАТО Анкара решила пошантажировать Европу беженцами, заявив, что не сможет остановить их поток. При этом именно Европа оплачивала Турции и строительство лагерей для беженцев на турецкой территории, и развивала для них различные программы, тратилась на серьёзные меры контрольно-профилактического характера ради снижения миграционного потока.
Сейчас Турция шантажирует других, угрожая открыть свои границы. Это делается для усиления давления на Европу, чтобы она, со своей стороны, вмешалась и надавила на Россию. Однако это может только ухудшить отношения Турции с теми странами, через которые пойдёт всё увеличивающийся поток беженцев, констатировал Борис Рожин.
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