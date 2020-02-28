Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Полет по приборам
В Федерации профсоюзов рассказали об оплате выходного 22 апреля
Коронавирус спутал планы российским гимнастам: Нагорный заявил об отказе наших б...
Украина в марте запустит «виртуальный реверс» газа из Словакии
Главная / В мире

"Россия не изменила своих жёстких позиций по Сирии": Борис Рожин - о бесполезном шантаже и жалобах Турции

28 февраля 2020, 23:24  •  111 • В мире
Ближе к вечеру в минувший четверг, 27 февраля, из Сирии стали поступать очень тревожные вести. И без того неспокойная обстановка в провинции Идлиб накалилась до предела. Дело дошло до того, что боевики-исламисты совместно с турецкими военнослужащими стали обстреливать самолёты ВКС России из ПЗРК. Позднее, во время наступления на позиции сирийской правительственной армии, от ответного огня погибли десятки турецких солдат, оказавшихся в рядах боевиков. "Турция ничего не добьётся жалобами в НАТО и шантажом Европы беженцами", - Борис Рожин объяснил, почему позиция России останется жёсткой.
Как дальше будут развиваться события? Турция не соблюдает никаких договорённостей, поддерживает боевиков, одновременно призывая всех к миру и пытаясь найти поддержку у НАТО.
Позиция России по этому вопросу достаточно жёсткая: она поддерживает продолжение операции сирийской армии в Идлибе против боевиков, что подтвердили в российском министерстве обороны. К тому же в Кремле сообщили о том, что встреча Владимира Путина с Реджепом Тайипом Эрдоганом, которая, как предполагалось, должна была пройти 5 марта, до сих пор не согласована.
По мнению главного редактора информационно-аналитического центра "Кассад" Бориса Рожина, никаких признаков того, что Россия будет убеждать Асада остановить наступление, пока что нет. Несмотря на то что Турция продолжает "повышать ставки", она не сможет добиться желаемого.
В том, что в Идлибе оказались турецкие солдаты, ничего удивительного нет. Рожин напомнил, что по факту Турция ввела в эту сирийскую провинцию достаточно многочисленный военный контингент - примерно 8-11 тысяч военнослужащих турецкой армии и, по разным оценкам, 2-3 тысячи единиц бронетехники.
"Естественно, Турция в Идлибе есть, всё это давно зафиксировано, то есть часть информации передавалась и российским военным о передвижениях турецких войск. Проблемы Турции проистекают из того, что она не выполнила часть пунктов сочинского соглашения - о разводе войск, о размежевании боевиков на умеренных и неумеренных, о разблокировании трасс М4, М5 и так далее", - отметил Борис Рожин в беседе с Царьградом.
Когда же Анкаре на это указали, она попыталась потребовать, чтобы "всё вернулось на позиции", согласованные в сентябре 2018 года. И это несмотря на то, что ситуация в Идлибе с тех пор принципиально изменилась, а Турция своих обязательств по демилитаризации Идлиба так и не выполнила. Поэтому и начала действовать сирийская армия, отметил эксперт.
"Теперь Эрдоган пытается шантажировать Москву угрозами перекрытия Босфора и Дарданелл, жалобами в НАТО, звонками в Вашингтон, угрозами наводнить Европу беженцами, объявить войну Сирии. Он пытается максимально повышать ставки, но Москва пока придерживается жёсткой позиции в его отношении", - сказал Рожин.
По его мнению, сейчас Турция "пытается играть на грани", рассчитывая на то, что "Россия испугается" и отступит. Но это стратегия авантюрная, она может очень плохо закончиться и для всего региона, и для самой Турции, считает эксперт.
Когда Анкара обращается к НАТО, то очевидно, что таким образом она пытается повлиять на позицию России, чтобы та надавила на Асада и сирийский президент остановил наступление в Идлибе. Кроме того, Турция надеется добиться того, чтобы в случае нападения на Асада Россия против Анкары не предпринимала никаких действий, отметил Борис Рожин.
Однако НАТО, если и обратит внимание на просьбы Турции, обсуждать будет не четвёртый пункт устава альянса, а пятый, поскольку на Турцию никакого нападения не было - наоборот, она действовала на территории другого государства, а значит, турецкие военные погибли не на своей территории.
"Турция сама ввела войска в Сирию, и, когда начала нести там существенные потери в людях и технике, она начала жаловаться в Брюссель. Естественно, не все в Европе одобряют то, что делает Турция в Сирии. Как в отношении Идлиба, так и в отношении сирийского Курдистана", - сказал эксперт.
Одновременно с жалобами в НАТО Анкара решила пошантажировать Европу беженцами, заявив, что не сможет остановить их поток. При этом именно Европа оплачивала Турции и строительство лагерей для беженцев на турецкой территории, и развивала для них различные программы, тратилась на серьёзные меры контрольно-профилактического характера ради снижения миграционного потока.
Сейчас Турция шантажирует других, угрожая открыть свои границы. Это делается для усиления давления на Европу, чтобы она, со своей стороны, вмешалась и надавила на Россию. Однако это может только ухудшить отношения Турции с теми странами, через которые пойдёт всё увеличивающийся поток беженцев, констатировал Борис Рожин.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



111
Источник
Похожие новости
28 февраля 2020, 00:39
Нас, как в 2015-м, склоняют к войне? Как турки пытаются повторить "удар в спину" в Идлибе
28 февраля 2020, 07:09
Полуголые, измученные и замёрзшие: Индусы рассказали, на что пришлось пойти ради эвакуации из Уханя
28 февраля 2020, 20:09
Интересуют 22 тысячи хранилищ: Разведка США собирается следить за запасами нефти семи стран
28 февраля 2020, 00:39
Самое безопасное место - Антарктида? ВОЗ рассказала о грозящей человечеству пандемии
28 февраля 2020, 03:54
За день до смерти узнал диагноз: Бывший посол Ирана в Ватикане и Египте скончался от коронавируса
28 февраля 2020, 23:24
Вскрытие показало: Китайские учёные назвали характерную реакцию организма на коронавирус
Новости партнеров
 
Выбор дня
28 февраля 2020, 23:24
Коронавирус спутал планы российским гимнастам: Нагорный заявил об отказе наших биться...
28 февраля 2020, 23:24
Российско-турецкий компромисс в Идлибе всё ещё возможен
28 февраля 2020, 23:24
Обидел, всё забрал и надеется вернуться: Эксперт сравнил Киев с разведённым мужчиной
28 февраля 2020, 23:24
Почему Эрдоган не идёт на встречу с Путиным один на один? (Камран Гасанов)
28 февраля 2020, 23:24
Турция перекроет Босфор и откажется от С-400? Клинцевич рассказал о последствиях обос...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
26 февраля 2020, 03:09
Словесный расстрел украинцев и Лукашенко: Михеев жёстко "напомнил" о грехах Киева и Минска
28 февраля 2020, 07:09
"Не удалось сбить российские самолёты": После провокаций Турция предложила прекратить огонь в Идлибе
23 февраля 2020, 15:24
Россия запустила секретную установку. Помог «единорог Чубайса»
23 февраля 2020, 19:39
«Этих заключённых стараются не выпускать по УДО»: как живут приговорённые к смерти, которым удалось выйти на свободу
23 февраля 2020, 19:54
"Соросята" занялись геноцидом: Экс-депутат Рады вынес приговор пенсиям украинцев
22 февраля 2020, 08:09
Как бы не пришлось "размазывать сопли": США нарушили правила игры в Сирии, провоцируя Россию - Баранец
22 февраля 2020, 08:09
Турция попыталась сбить русский самолет в Сирии (Telegram. Обзор)
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.