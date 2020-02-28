"Россия не изменила своих жёстких позиций по Сирии": Борис Рожин - о бесполезном шантаже и жалобах Турции

Как дальше будут развиваться события? Турция не соблюдает никаких договорённостей, поддерживает боевиков, одновременно призывая всех к миру и пытаясь найти поддержку у НАТО.

Позиция России по этому вопросу достаточно жёсткая: она поддерживает продолжение операции сирийской армии в Идлибе против боевиков, что подтвердили в российском министерстве обороны. К тому же в Кремле сообщили о том, что встреча Владимира Путина с Реджепом Тайипом Эрдоганом, которая, как предполагалось, должна была пройти 5 марта, до сих пор не согласована.

По мнению главного редактора информационно-аналитического центра "Кассад" Бориса Рожина, никаких признаков того, что Россия будет убеждать Асада остановить наступление, пока что нет. Несмотря на то что Турция продолжает "повышать ставки", она не сможет добиться желаемого.

В том, что в Идлибе оказались турецкие солдаты, ничего удивительного нет. Рожин напомнил, что по факту Турция ввела в эту сирийскую провинцию достаточно многочисленный военный контингент - примерно 8-11 тысяч военнослужащих турецкой армии и, по разным оценкам, 2-3 тысячи единиц бронетехники.

"Естественно, Турция в Идлибе есть, всё это давно зафиксировано, то есть часть информации передавалась и российским военным о передвижениях турецких войск. Проблемы Турции проистекают из того, что она не выполнила часть пунктов сочинского соглашения - о разводе войск, о размежевании боевиков на умеренных и неумеренных, о разблокировании трасс М4, М5 и так далее", - отметил Борис Рожин в беседе с Царьградом.

Когда же Анкаре на это указали, она попыталась потребовать, чтобы "всё вернулось на позиции", согласованные в сентябре 2018 года. И это несмотря на то, что ситуация в Идлибе с тех пор принципиально изменилась, а Турция своих обязательств по демилитаризации Идлиба так и не выполнила. Поэтому и начала действовать сирийская армия, отметил эксперт.

"Теперь Эрдоган пытается шантажировать Москву угрозами перекрытия Босфора и Дарданелл, жалобами в НАТО, звонками в Вашингтон, угрозами наводнить Европу беженцами, объявить войну Сирии. Он пытается максимально повышать ставки, но Москва пока придерживается жёсткой позиции в его отношении", - сказал Рожин.

По его мнению, сейчас Турция "пытается играть на грани", рассчитывая на то, что "Россия испугается" и отступит. Но это стратегия авантюрная, она может очень плохо закончиться и для всего региона, и для самой Турции, считает эксперт.

Когда Анкара обращается к НАТО, то очевидно, что таким образом она пытается повлиять на позицию России, чтобы та надавила на Асада и сирийский президент остановил наступление в Идлибе. Кроме того, Турция надеется добиться того, чтобы в случае нападения на Асада Россия против Анкары не предпринимала никаких действий, отметил Борис Рожин.

Однако НАТО, если и обратит внимание на просьбы Турции, обсуждать будет не четвёртый пункт устава альянса, а пятый, поскольку на Турцию никакого нападения не было - наоборот, она действовала на территории другого государства, а значит, турецкие военные погибли не на своей территории.

"Турция сама ввела войска в Сирию, и, когда начала нести там существенные потери в людях и технике, она начала жаловаться в Брюссель. Естественно, не все в Европе одобряют то, что делает Турция в Сирии. Как в отношении Идлиба, так и в отношении сирийского Курдистана", - сказал эксперт.

Одновременно с жалобами в НАТО Анкара решила пошантажировать Европу беженцами, заявив, что не сможет остановить их поток. При этом именно Европа оплачивала Турции и строительство лагерей для беженцев на турецкой территории, и развивала для них различные программы, тратилась на серьёзные меры контрольно-профилактического характера ради снижения миграционного потока.

Сейчас Турция шантажирует других, угрожая открыть свои границы. Это делается для усиления давления на Европу, чтобы она, со своей стороны, вмешалась и надавила на Россию. Однако это может только ухудшить отношения Турции с теми странами, через которые пойдёт всё увеличивающийся поток беженцев, констатировал Борис Рожин.