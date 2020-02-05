"Россия не из тех, у кого можно что-то забрать": Помпео заявил о "невозможности" вернуть Крым

По данным издания НВ, за один день на Украине госсекретарь США успел не только провести переговоры с Владимиром Зеленским, министром обороны, а также с главой украинского МИД, причём с каждым отдельно, но и отвести полтора часа на "неформальные встречи" с представителями украинского антикоррупционного сообщества, крымской активисткой Эмине Джапаровой и президентом Американской торговой палаты, о чём сообщил в своём микроблоге в Twitter.

Его беседы с представителями "демократического гражданского сообщества" интересны нам только тем, что на них в первую очередь был затронут вопрос о Крыме, который задала активистка Джапарова. Она попросила Помпео сохранить Крым "в поле зрения внешней политики Соединённых Штатов, а также обратилась за содействием в организации конференции по "крымскому вопросу" в Вашингтоне.

Как отметили присутствующие на мероприятии, выражение лица госсекретаря красноречивее всех слов рассказало о том, что "крымская конференция" в столице США не является для него сколько-нибудь интересной темой. Да и реплика, прозвучавшая в ответ на слова Джапаровой, тоже была примечательной.

"Крым потерян. Мировые игроки это понимают. Украина отдала Крым, а Россия не из тех, у кого что-то можно забрать", - передали слова Майка Помпео участники встречи.

"Ключевой союзник Украины мог бы делать для Киева больше"

Пожалуй, никого в украинской столице не встречают в такой помпой, как гостей из Соединённых Штатов. Да и едва ли ещё в какой стране представителям американских властей оказывают столько почестей, как в Киеве.

На брифинге, прошедшем после переговоров с госсекретарём, Владимир Зеленский блистал красноречием, рассказывая о том, как высоко он и вся Украина ценят поддержку со стороны американских партнёров. Особо украинский гарант отметил "усилия, которые прилагает Дональд Трамп по имя украинской безопасности". О том, какими проблемами для самого президента США обернулись и контакты с украинским коллегой, и вопросы военной помощи Киеву, Зеленский упоминать не стал.

Тем не менее он отметил, что Вашингтон, конечно, многое делает для урегулирования украинского кризиса, но мог бы приложить еще больше усилий.

"Дайте нам человека для решения вопросов Крыма и Донбасса"

На встрече с госсекретарём США Майком Помпео президент Украины Владимир Зеленский попросил его назначить специального чиновника, который будет заниматься вопросами урегулирования конфликта в Донбассе и "деоккупации" Крыма. Просьба прозвучала во время совместного брифинга в Киеве.

Зеленский выразил надежду, что США будут более активно участвовать в процессах, происходящих на Украине. В частности, президент упомянул конфликт в Донбассе и вопрос Крыма. Украинский лидер предложил, что США могут назначить специального чиновника, который бы занялся решением данных вопросов.

Напомним, что ранее в Госдепе США была должность спецпредставителя по Украине. Однако она была сокращена, так как никто из дипломатов не хотел её занимать. Последним эту должность занимал Курт Волкер.

"Даже 20 американских представителей ничего не изменят"

Попытки президента Украины Владимира Зеленского привлечь к переговорам по Донбассу американцев говорят о том, что мирный процесс заходит в тупик. Такое мнение РИА ФАН выразил член Совета Федерации Олег Морозов.

Как считает сенатор, Вашингтон всегда был так или иначе вовлечён в переговорный процесс по Донбассу. Не стоит забывать и о том, что Совбез ООН поддержал Минские соглашения.

Но последние высказывания Зеленского очень сложно понять. Речь идёт о его высказываниях о роли СССР во Второй мировой войне и заявлениях, сделанных после встречи "нормандской четвёрки".

"Хоть 20 американских представителей привлеки, сам процесс от этого не изменится. Мне представляется, это больше такой политический реверанс. Мол, давайте, ребята, поактивнее помогайте нам, вы же видите, как нам сложно, деньгами помогите", - пояснил сенатор.