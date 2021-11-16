"Россия не имеет никакого отношения": Лукашенко ответил на обвинения "мерзавцев Запада"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ответил на обвинения "мерзавцев коллективного Запада", которые перекладывают ответственность за миграционный кризис на Москву. "Россия не имеет к этому никакого отношения", - отметил он.

Тема миграционного кризиса в Европе была поднята во время телефонного разговора между Путиным и Лукашенко, который состоялся во вторник. Как сообщает пресс-служба администрации президента Белоруссии, лидеры двух стран обсудили ситуацию на польской границе, а также "совместные действия по обороне границ Союзного государства".

Сам Лукашенко во время совещания с правительством отметил, что, вопреки всем заявлениям западных чиновников, Россия непричастна к наплыву мигрантов.

Вы видите, что всю ответственность эти мерзавцы коллективного Запада перекидывают на Россию, которая к этому не имеет пока никакого отношения,

- подчеркнул политик.

Президент Белоруссии также добавил, что попросит Путина оказать ему содействие, но сделать это так, чтобы не втянуть Россию в этот кризис, передаёт "БелТА".

Напомним, что мигранты из Ирака, Афганистана и других арабских стран направляются в Польшу, чтобы осесть там или двинуться дальше в Западную Европу. Поляки же закрыли границу, установили заграждения из колючей проволоки и созвали войска. Они отгоняют просителей убежища выстрелами и водомётами. Польша обвиняет Белоруссию в том, что та якобы намеренно нагнала мигрантов к границам. А Литва винит во всём Россию.