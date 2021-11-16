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"Россия не имеет никакого отношения": Лукашенко ответил на обвинения "мерзавцев Запада"

16 ноября 2021, 17:05  •  125 • Политика
Президент Белоруссии Александр Лукашенко ответил на обвинения "мерзавцев коллективного Запада", которые перекладывают ответственность за миграционный кризис на Москву. "Россия не имеет к этому никакого отношения", - отметил он.
Тема миграционного кризиса в Европе была поднята во время телефонного разговора между Путиным и Лукашенко, который состоялся во вторник. Как сообщает пресс-служба администрации президента Белоруссии, лидеры двух стран обсудили ситуацию на польской границе, а также "совместные действия по обороне границ Союзного государства".
Сам Лукашенко во время совещания с правительством отметил, что, вопреки всем заявлениям западных чиновников, Россия непричастна к наплыву мигрантов.
Вы видите, что всю ответственность эти мерзавцы коллективного Запада перекидывают на Россию, которая к этому не имеет пока никакого отношения,
- подчеркнул политик.
Президент Белоруссии также добавил, что попросит Путина оказать ему содействие, но сделать это так, чтобы не втянуть Россию в этот кризис, передаёт "БелТА".
Напомним, что мигранты из Ирака, Афганистана и других арабских стран направляются в Польшу, чтобы осесть там или двинуться дальше в Западную Европу. Поляки же закрыли границу, установили заграждения из колючей проволоки и созвали войска. Они отгоняют просителей убежища выстрелами и водомётами. Польша обвиняет Белоруссию в том, что та якобы намеренно нагнала мигрантов к границам. А Литва винит во всём Россию.

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