"Россия не имеет никакого отношения": Коломойский вместо Зеленского сказал всю правду о войне в Донбассе

Война в Донбассе - это внутренний конфликт, к которому Россия не имеет отношения. Об этом заявил украинский олигарх Игорь Коломойский, проспонсировавший избирательную кампанию нового президента Украины Владимира Зеленского.

Коломойский добавил, что военный конфликт на востоке Украины выгоден США, так как позволяет применять против России санкции. Именно поэтому Вашингтон и поставляет Киеву американскую военную технику.

"Во всяком случае, при предыдущем президенте так было", - уточнил украинский олигарх.

По его мнению, президент США Дональд Трамп придерживается другой точки зрения на конфликт, но не знает, как выйти из сложившейся ситуации. Кроме того, на носу новые президентские выборы, поэтому американскому лидеру приходится быть осторожным в высказываниях по данной тематике, отметил Коломойский в интервью изданию "Новое время".