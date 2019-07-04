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"Россия не имеет никакого отношения": Коломойский вместо Зеленского сказал всю правду о войне в Донбассе
04 июля 2019, 22:54 • 157 • Политика
Украинский олигарх Игорь Коломойский назвал войну в Донбассе внутренним конфликтом, к которому Россия не имеет никакого отношения. Конфликт нужен США для сохранения санкций.
Война в Донбассе - это внутренний конфликт, к которому Россия не имеет отношения. Об этом заявил украинский олигарх Игорь Коломойский, проспонсировавший избирательную кампанию нового президента Украины Владимира Зеленского.
Коломойский добавил, что военный конфликт на востоке Украины выгоден США, так как позволяет применять против России санкции. Именно поэтому Вашингтон и поставляет Киеву американскую военную технику.
По его мнению, президент США Дональд Трамп придерживается другой точки зрения на конфликт, но не знает, как выйти из сложившейся ситуации. Кроме того, на носу новые президентские выборы, поэтому американскому лидеру приходится быть осторожным в высказываниях по данной тематике, отметил Коломойский в интервью изданию "Новое время".
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