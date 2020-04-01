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"Россия не говорит, она помогает. Но бескорыстно ли?": SRF обвинило Москву в желании "развернуть Европу на Восток"
01 апреля 2020, 22:35 • 99 • В мире
Четырнадцать транспортных Ил-76 приземлились на прошлой неделе на военной базе в 30 километрах от Рима. На борту самолётов, прилетевших из России, – медицинское оборудование, 100 специалистов российской армии, а также всё необходимое для проведения дезинфекции в местах распространения коронавируса. "Россия помогает. Но бескорыстно ли?" - задалось вопросом швейцарское издание SRF.
Буквально на следующий день после того, как российские специалисты отправились в Бергамо, где из-за пандемии сложилась самая сложная ситуация, туринская газета La Stampa, сначала заявила о "ненужности" помощи русских в Италии, в потом начала стращать народ "военным присутствием РФ".
Конечно, издание из Турина не единственное, кому российская помощь встала "поперёк горла". К примеру, швейцарское SRF уверяло своих читателей в том, что "Россия не говорит, Россия помогает", но не делает это бескорыстно.
По мнению швейцарского журналиста Дэвида Науэра, Москва преследует несколько целей, одна из которых - "пиар Путина", мол, не успел российский лидер поговорить с итальянским премьером по телефону, как уже через несколько дней была отправлена в Италию помощь.
Кроме того, продолжает автор, российские военные медики "будут учиться на итальянцах" борьбе с пандемией, ведь в самой России коронавирус еще не распространился в таких масштабах, как в Италии.
Также Россия доказала этим "десантом", что она "может всё и понимает, что такое солидарность", в то время как остальные страны Европы, да и США, в ситуации с коронавирусом "смотрят только на самих себя".
Но и не это главное, считает Дэвид Науэр: России "необходимо улучшить свой имидж, чтобы уговорить снять с себя санкции". Помимо этого, пишет он, "Москва хочет выступить в качестве геополитической альтернативы Вашингтону. Европа, смотрящая на Восток, а не на Запад, – именно об этом мечтают в Кремле", утверждает журналист.
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