"Россия нацелена на военное решение". Не только в Идлибе: Сирийский конфликт подогрел Госдеп США

В последнее время и без того напряжённая ситуация в сирийском Идлибе обострилась ещё больше. И дело не только в террористических бандах, которые усилили свои атаки в регионе. Напомним, в результате погибли и российские военные, и сирийские.

Ситуация усугубилась с гибелью турецких военных. В их смерти Анкара обвинила силы сирийских правительственных войск и пообещала жёсткий ответ.

Теперь разгорающийся конфликт подогрел и союзник Турции по НАТО - Америка. Всю вину в США свалили на… Россию и Башара Асада и бросили обвинения в адрес Москвы.

"Военное решение"

Во время брифинга представитель Госдепартамента США заявил, что сейчас "Россия буквально нацелена на военное решение". Причём, как считают в американском внешнеполитическом ведомстве, якобы речь идёт не только об Идлибе.

Сами же Соединённые Штаты, как представляют ситуацию в госдепе, как раз пытаются предпринять и военные, и дипломатические, и политические усилия для возвращения ситуации в Сирии за стол переговоров. А не к тому, чтобы выиграть войну.

Представитель Госдепартамента США попытался уверить, что делаются попытки "достичь компромисса".

Сбылась угроза о "Большом брате"?

Напомним, ранее в Турции пригрозили подключить США к урегулированию ситуации в Идлибе. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ заявил, что пока об этом нет речи.

"Пока мы не можем говорить о непосредственном вмешательстве США в данный конфликт. В любом случае здесь идёт речь не о конфликте - здесь речь идёт о выполнении сочинских договорённостей и о тех обязательствах, которые стороны на себя взяли в соответствии с этим документом", - цитирует Пескова "РИА Новости".

В Кремле также напомнили, что идёт борьба с терроризмом и ведут её Вооружённые силы САР.

Живой щит

Впрочем, обвинения американцев в адрес России не слишком удивляют. США и раньше приписывали Москве подобное. А не так давно свои провокационные обвинения выдвинула и Турция. В том числе и её президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что "режим (Башара Асада) и Россия", мол, бьют не столько по террористам, сколько по мирным жителям.

В Минобороны РФ резко прокомментировали заявления представителей Турции о том, что российские военные будто бы нападают на мирных жителей в Идлибской зоне деэскалации. В официальном заявлении говорится, что информация не соответствует действительности.

Военное ведомство России подчеркнуло, что российские военнослужащие ведут свою деятельность в Идлибской зоне деэскалации исключительно в рамках сочинских соглашений. Ответственность за гибель людей Минобороны России целиком возлагает на боевиков, которые используют мирных жителей в качестве живых щитов.

"Ситуацию значительно усугубляет завоз в зону деэскалации через турецко-сирийскую границу оружия и боеприпасов, а также входящие на территорию сирийской провинции Идлиб колонны турецкой бронетехники и войск", - добавляется в сообщении.

Также минобороны опровергло сообщения о том, что из Идлибской зоны деэскалации идут массовые потоки беженцев. По словам ведомства, значительная часть жителей провинции Идлиб безопасно покидает напряжённые участки и переходит в подконтрольные сирийскому правительству районы.

Американский "порядок"

О том, что стоит ожидать в случае наведения американцами своего "порядка" в Сирии, ранее в беседе с Царьградом рассказал политический обозреватель РИА ФАН Аббас Джума. Да и сами американские военные это наглядно показали при небольшой стычке с курдами.

"Россия понимает порядок как возвращение на территорию Сирии мирной спокойной жизни, как подготовку почвы для того, чтобы сирийцы смогли сами впоследствии решать свои проблемы. Проводить выборы, восстанавливать дома, больницы, школы и так далее, - пояснил свою мысль собеседник Царьграда. - Американцы под словом "порядок" понимают свой порядок, американский порядок. Где американцы будут наживаться на местных жителях, будут насиловать землю эту, абсолютно наплевав на то, в каком состоянии эти местные жители будут пребывать". Джума привёл в пример ситуацию с сирийским городом Ракка, который в своё время облюбовали террористы. Город американцы буквально "проутюжили", сравняли с землёй. Я напомню, что город Ракка, некогда столица Исламского государства (Исламское государство, ИГИЛ - организация, деятельность которой в Российской Федерации запрещена. - Ред.), был стёрт с лица земли. Американцы говорят, что они освободили мир от ИГИЛ, взяв столицу халифата. Но на деле они просто раскатали всё под асфальт, - поясняет журналист. - По прошествии года из-под завалов не были извлечены тела, и они там гнили целый год, понимаете. Вот что такое порядок по-американски. Политический обозреватель при этом отметил, что "американский порядок" - "это же имя нарицательное", которое "не имеет ничего общего с порядком в классическом смысле слова". "Американский порядок - это синоним хаоса, страха, разрушения", - резюмирует эксперт.

Напомним, в начале февраля 2020 года произошло обострение ситуации в Идлибе. Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что попытки нашей страны вместе с Турцией урегулировать ситуацию продолжаются. Однако на территории слишком много радикалов. Он отмечал, что пока террористы "правят бал".

Затем погибло несколько турецких военных, попавших под обстрел сирийской армии. В минобороны указали, что они не предупредили о перемещениях нашу сторону. Также в военном ведомстве опровергли заявления Турции об атаках России в Идлибе на мирных жителей. Мирное население страдает от террористических группировок, прикрывающихся от ответного огня сирийских правительственных войск живым щитом, сообщали в ведомстве.