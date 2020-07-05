"Россия нас ни во что не ставит": Стела на Курилах лишила японцев надежды

Корпорация NHK сообщила о появлении на острове Кунашир стелы, где высечено положение Конституции России о недопустимости любого отчуждения российских территорий. Так местные жители и власти острова ещё раз заявили о своей твёрдой позиции: эти земли принадлежат РФ.

Японцы, прочитавшие статью, не поленились оставить десятки комментариев по поводу стелы на Курилах, которая лишила их всякой надежды.

Пользователь meanwhile20 считает, что власти его страны обленились. Нужно вызвать в МИД российского посла и заявить протест.

Некий eco вспомнил о Гонконге, который вернули Китаю. "Северные острова" же Японии никто дарить не собирается. А причина в том, что внешняя политика его страны "никакая".

"Россия нас ни во что не ставит. Они думают: "Да ну её, эту Японию. Ну что она нам сделает?" - уверен eco.

"Россия делает с нами что хочет!" - написал mar.

Anp считает, что Владимир Путин будет править ещё 16 лет. И власть президента России укреплялась и будет укрепляться.

"За эти годы никакого возврата нам островов не будет!" - считает пользователь.

"Забыть об этих "Северных островах"! Япония спокойно проживёт и без них!" - предложил hak.