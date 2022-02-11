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"Россия нас не уважает": Британцы увидели в поведении Трасс подарок русской пропаганде
11 февраля 2022, 03:50 • 85 • Политика
Глава МИД Великобритании Лих Трасс посетила Москву, где состоялись её переговоры с русским коллегой Сергеем Лавровым. Британцы поделились своей оценкой наполненной казусами встречи. Они считают, что Трасс сделала несколько подарков русской пропаганде. "Россия нас не уважает", - пишут люди.
Корреспондент Financial Times в Москве Макс Сэддон поделился своим мнением о встрече двух политиков в Twitter. Он привёл слова Сергея Лаврова, который охарактеризовал переговоры как "разговор немого с глухим" и констатировал, что британские дипломаты приехали в Россию "неподготовленными".
Журналист указал на зияющую пропасть между Лавровым и Трасс и задал вопрос, зачем британский министр вообще приезжала в Москву. Не обошёл он вниманием и фиаско с Ростовом и Воронежем.
Тему подхватили и другие пользователи Twitter.
"Нас даже не надо выставлять дураками на мировой арене. Мы и сами отлично справляемся", - написал @jdlholmes.
"Чтобы вы все понимали, это (Воронеж и Ростов – ред.) не где-то в Сибири, а прямо на границе с Украины. Если она хотя бы раз заглянула в карту, до этого унижения бы не дошло", - считает @ChingisKhagan.
"Гомер Симпсон и тот бы лучше справился. Это же явный вопрос на засыпку. Войны начинались и из-за гораздо меньшего. Надо спросить, почему она вообще на этом посту и кто ей проводит инструктаж. Неудивительно, что русские нас не уважают. Они же не дураки", - высказался @thestingking.
"Она раздаёт подарки их пропаганде из-за того, что в голове у неё ничего не держится", - предположил @DoomlordVek.
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