"Россия нас не уважает": Британцы увидели в поведении Трасс подарок русской пропаганде

Глава МИД Великобритании Лих Трасс посетила Москву, где состоялись её переговоры с русским коллегой Сергеем Лавровым. Британцы поделились своей оценкой наполненной казусами встречи. Они считают, что Трасс сделала несколько подарков русской пропаганде. "Россия нас не уважает", - пишут люди.

Корреспондент Financial Times в Москве Макс Сэддон поделился своим мнением о встрече двух политиков в Twitter. Он привёл слова Сергея Лаврова, который охарактеризовал переговоры как "разговор немого с глухим" и констатировал, что британские дипломаты приехали в Россию "неподготовленными".

Журналист указал на зияющую пропасть между Лавровым и Трасс и задал вопрос, зачем британский министр вообще приезжала в Москву. Не обошёл он вниманием и фиаско с Ростовом и Воронежем.

Тему подхватили и другие пользователи Twitter.

"Нас даже не надо выставлять дураками на мировой арене. Мы и сами отлично справляемся", - написал @jdlholmes.

"Чтобы вы все понимали, это (Воронеж и Ростов – ред.) не где-то в Сибири, а прямо на границе с Украины. Если она хотя бы раз заглянула в карту, до этого унижения бы не дошло", - считает @ChingisKhagan.

"Гомер Симпсон и тот бы лучше справился. Это же явный вопрос на засыпку. Войны начинались и из-за гораздо меньшего. Надо спросить, почему она вообще на этом посту и кто ей проводит инструктаж. Неудивительно, что русские нас не уважают. Они же не дураки", - высказался @thestingking.

"Она раздаёт подарки их пропаганде из-за того, что в голове у неё ничего не держится", - предположил @DoomlordVek.