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"Россия напрасно медлит": Израильский аналитик высказал лишь одно сомнение по Навальному
09 сентября 2020, 20:40 • 64 • В мире
Израильский аналитик Соломон Манн изложил свою позицию по ситуации с Алексеем Навальным. По его словам, российские врачи сделали всё правильно, спасая жизнь пациента. Однако во всей этой шумихе есть лишь один невыясненный момент - если отравление и было, то кто его осуществил и чем?
Телеграм-канал "FRONTовые заметки" изложил позицию известного израильского аналитика Соломона Манна, который оценил кейс Навального со стороны. Накануне стало известно, что блогер уже выведен из медикаментозной комы и реагирует на речь.
По мнению Манна, фактически уже сейчас подтверждено, что российские врачи всё сделали правильно для спасения жизни пациента.
Он подчеркнул, что в Омске Навальному поставили правильный диагноз, без чего он бы просто умер, а врачи применили правильные антидоты, а также обоснованно ввели его в состояние комы.
"Анализы, которые сделали российские врачи, были полностью правильными - иначе врачи не смогли бы предпринять правильного лечения и не смогли бы поставить правильный диагноз", - добавляет он.
Кроме того, отмечает Манн, медики верно настаивали на том, что транспортировку в Берлин должен осуществлять спецборт: пациенту был необходим покой.
"Нет совершенно никаких оснований подозревать врачей в предвзятости, низкой квалификации или неправильной методике лечения", - добавляет он, однако указывает и на некоторые невыясненные моменты.
В частности, замечает израильский аналитик, до конца неясно, "имело ли место случайное отравление, и если да, то чем именно, или это действительно было преднамеренное отравление (к этой версии я склоняюсь), и опять же - чем и кто это сделал?"
По мнению Манна, Россия напрасно медлит с расследованием, ей следует уже сейчас всерьёз проверить, кто виноват в случившемся.
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