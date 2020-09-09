"Россия напрасно медлит": Израильский аналитик высказал лишь одно сомнение по Навальному

Телеграм-канал "FRONTовые заметки" изложил позицию известного израильского аналитика Соломона Манна, который оценил кейс Навального со стороны. Накануне стало известно, что блогер уже выведен из медикаментозной комы и реагирует на речь.

По мнению Манна, фактически уже сейчас подтверждено, что российские врачи всё сделали правильно для спасения жизни пациента.

Он подчеркнул, что в Омске Навальному поставили правильный диагноз, без чего он бы просто умер, а врачи применили правильные антидоты, а также обоснованно ввели его в состояние комы.

"Анализы, которые сделали российские врачи, были полностью правильными - иначе врачи не смогли бы предпринять правильного лечения и не смогли бы поставить правильный диагноз", - добавляет он.

Кроме того, отмечает Манн, медики верно настаивали на том, что транспортировку в Берлин должен осуществлять спецборт: пациенту был необходим покой.

"Нет совершенно никаких оснований подозревать врачей в предвзятости, низкой квалификации или неправильной методике лечения", - добавляет он, однако указывает и на некоторые невыясненные моменты.

В частности, замечает израильский аналитик, до конца неясно, "имело ли место случайное отравление, и если да, то чем именно, или это действительно было преднамеренное отравление (к этой версии я склоняюсь), и опять же - чем и кто это сделал?"

По мнению Манна, Россия напрасно медлит с расследованием, ей следует уже сейчас всерьёз проверить, кто виноват в случившемся.