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"Россия надавала трусами по лицу украинскому народу"? Ведущая не сдержала смех в ответ на выпад экс-мэра
22 ноября 2019, 18:24 • 109 • Политика
Экс-мэр города Александровска Луганской области Николай Греков в прямом эфире украинского телеканала провокационно высказался о возвращении Россией Украине трёх арестованных судов: "Это как издевательство: вы вернули трусы и надавали по лицу всему украинскому народу". Ведущая в ответ не сдержала смех и закрыла лицо рукой. Интернет-пользователи по-своему интерпретировали слова гостя в студии, предположив, что речь идёт о том, что "Россия надавала трусами по лицу украинскому народу".
Возвращение Россией трёх украинских кораблей, ранее участвовавших в провокации в Керченском проливе, в Киеве восприняли, напомним, не без провокаций. Так, командующий ВМС Украины Игорь Воронченко заявил, что с задержанных во время керченской провокации осенью прошлого года кораблей якобы исчезли розетки, плафоны и кто-то ещё и унитазы снял. Он же добавил, что это, мол, российская сторона "угробила" суда.
Позже и президент Украины Владимир Зеленский "проинспектировал" все три корабля, возвращённых Россией Украине, и тоже заявил, что на них будто бы не хватает какого-то оборудования и даже части вооружения.
Экс-мэр города Александровска Луганской области Николай Греков в прямом эфире украинского телеканала ATR заявил, что это "плевок в лицо всему украинскому народу".
"Путин глумится над нами, как над дебилами! Их вернулись без унитазов!" - возмутился гость в студии. В ответ ведущая не сдержала смех и закрыла лицо рукой.
Греков, явно распалившись ещё больше, заметил ей, что девушка зря смеётся. "Это как издевательство: вы вернули трусы и надавали по лицу всему украинскому народу, - продолжил свою провокационную мысль гость в студии. - Вернуть перед "нормандским форматом" - это провокация чистой воды".
Интернет-пользователи, прослушав заявление экс-мэра, по-своему интерпретировали его слова. Например, пользователь с ником Valena rus@baydak10 у себя в Twitter предположила, перефразировав цитату Грекова, что это "Россия надавала трусами по лицу всему украинскому народу".
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