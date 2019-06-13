|
"Россия на ушах": Украинские СМИ сообщили о новой перемоге "Куева"
13 июня 2019, 19:54 • 110 • Политика
Совет США по географическим названиям переименовал Kiev в Kyiv. Украинские СМИ сообщают, что теперь "Россия на ушах".
Украинские СМИ разразились новой "сенсацией". Оказывается, Россия "стоит на ушах" после того, как США переименовали Киев в "Куев". По крайней мере в этом уверено украинское издание "Обозреватель".
Речь идёт о том, что США изменили официальное название столицы Украины с "Kiev" на "Kyiv" в международной базе. В России изрядно посмеялись над этим и назвали произошедшее очередным шагом к украинизации.
В качестве доказательств приведено несколько заголовков российских газет, где сообщается о переименовании. Однако большинство материалов на эту тему носят либо нейтральный, либо иронический характер. Тема стала поводом для улыбок, а не паники, как пытаются намекнуть украинские СМИ.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
110
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
08 июня 2019, 13:09
|
10 июня 2019, 23:39
|
08 июня 2019, 06:39
|
09 июня 2019, 02:09
|
09 июня 2019, 02:09
|
07 июня 2019, 10:54
|
11 июня 2019, 15:39