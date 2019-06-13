"Россия на ушах": Украинские СМИ сообщили о новой перемоге "Куева"

Украинские СМИ разразились новой "сенсацией". Оказывается, Россия "стоит на ушах" после того, как США переименовали Киев в "Куев". По крайней мере в этом уверено украинское издание "Обозреватель".

Речь идёт о том, что США изменили официальное название столицы Украины с "Kiev" на "Kyiv" в международной базе. В России изрядно посмеялись над этим и назвали произошедшее очередным шагом к украинизации.

"США переименовали Киев: Россия на ушах", - пишет об этом украинский "Обозреватель".

В качестве доказательств приведено несколько заголовков российских газет, где сообщается о переименовании. Однако большинство материалов на эту тему носят либо нейтральный, либо иронический характер. Тема стала поводом для улыбок, а не паники, как пытаются намекнуть украинские СМИ.