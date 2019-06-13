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"Россия на ушах": Украинские СМИ сообщили о новой перемоге "Куева"

13 июня 2019, 19:54  •  110 • Политика
Совет США по географическим названиям переименовал Kiev в Kyiv. Украинские СМИ сообщают, что теперь "Россия на ушах".
Украинские СМИ разразились новой "сенсацией". Оказывается, Россия "стоит на ушах" после того, как США переименовали Киев в "Куев". По крайней мере в этом уверено украинское издание "Обозреватель".
Речь идёт о том, что США изменили официальное название столицы Украины с "Kiev" на "Kyiv" в международной базе. В России изрядно посмеялись над этим и назвали произошедшее очередным шагом к украинизации.
"США переименовали Киев: Россия на ушах", - пишет об этом украинский "Обозреватель".
В качестве доказательств приведено несколько заголовков российских газет, где сообщается о переименовании. Однако большинство материалов на эту тему носят либо нейтральный, либо иронический характер. Тема стала поводом для улыбок, а не паники, как пытаются намекнуть украинские СМИ.
"Россия на ушах, в Кремле паника, королева в восхищении, звезда в шоке..." - смеётся над материалом "Обозревателя" в Twitter пользователь @kurganyeda.
"Новое название Киева, - "Россия на ушах" хорошо звучит!" - иронизирует над заголовком @Klava86.
"Ни дня без перемоги!" - шутит @_Kimel_
"Н" Независимость", - вспоминает старый мем @ermak341.

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