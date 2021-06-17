"Россия на этой встрече выиграла": Байдена "ударили бумерангом"

Джо Байдена "ударили бумерангом". Так, Дональд Трамп высказался о вчерашней встрече своего преемника с Владимиром Путиным: "Россия на этой встрече выиграла".

Эксперты в программе "Интервью" на канале Царьград оценили реакцию общественности в США на вчерашнюю встречу русского и американского лидеров - Владимира Путина и Джо Байдена.

Ведущая телеканала Елена Афонина заметила, что после переговоров Путина с 45-м президентом Штатов Дональдом Трампом в 2018 году на последнего на родине посыпались всевозможные обвинения в якобы связях с Москвой.

В случае с Байденом - такого нет. Директор Института США и Канады РАН, член РСМД Валерий Гарбузов подчеркнул в эфире программы, что такая ситуация вполне закономерна.

Он пояснил, что за Трампом "шёл русский шлейф". И какой бы шаг он ни делал в сторону России, тут же раздавались упрёки его врагов - демократов. Они безуспешно пытались отыскать в этих действиях 45-го американского президента доказательства тайных связей с Кремлём.

Другой собеседник "Первого русского" - американист, ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН Константин Блохин - не исключил, что республиканцы вскоре прибегнут к той же стратегии, что и демократы, и будут так же поносить Байдена. Он обратил внимание, что Трамп уже высказался в подобном духе: