Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Брошенная вскользь фраза Путина озадачила Берлин: "Страшный сон Германии&qu...
"Зачитай, всё": Протасевич рассказал, как на самом деле записывают обр...
Такого не придумывал никто в мире: Киев пробил дно "жадности"
"Если хотите понять – послушайте": Путин заставил американцев разочаро...
Главная / Политика

"Россия на этой встрече выиграла": Байдена "ударили бумерангом"

17 июня 2021, 19:05  •  75 • Политика
Джо Байдена "ударили бумерангом". Так, Дональд Трамп высказался о вчерашней встрече своего преемника с Владимиром Путиным: "Россия на этой встрече выиграла".
Эксперты в программе "Интервью" на канале Царьград оценили реакцию общественности в США на вчерашнюю встречу русского и американского лидеров - Владимира Путина и Джо Байдена.
Ведущая телеканала Елена Афонина заметила, что после переговоров Путина с 45-м президентом Штатов Дональдом Трампом в 2018 году на последнего на родине посыпались всевозможные обвинения в якобы связях с Москвой.
В случае с Байденом - такого нет. Директор Института США и Канады РАН, член РСМД Валерий Гарбузов подчеркнул в эфире программы, что такая ситуация вполне закономерна.
Он пояснил, что за Трампом "шёл русский шлейф". И какой бы шаг он ни делал в сторону России, тут же раздавались упрёки его врагов - демократов. Они безуспешно пытались отыскать в этих действиях 45-го американского президента доказательства тайных связей с Кремлём.
Другой собеседник "Первого русского" - американист, ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН Константин Блохин - не исключил, что республиканцы вскоре прибегнут к той же стратегии, что и демократы, и будут так же поносить Байдена. Он обратил внимание, что Трамп уже высказался в подобном духе:
Мол, Россия на этой встрече выиграла. Поэтому республиканцы найдут повод для критики демократов. Я думаю, бумеранг к ним вернётся.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники






75
Источник
Похожие новости
17 июня 2021, 00:45
Россия может дать слабину? Одна реплика Байдена "подставила" весь саммит в Женеве
17 июня 2021, 06:15
Трамп назвал единственного победителя саммита в Женеве
17 июня 2021, 02:35
У США десяток версий раздельных конференций Байдена и Путина. У русских - одна, но какая!
17 июня 2021, 06:15
Из офиса Зеленского едва дозвонились в Белый дом. Оказалось, зря
17 июня 2021, 13:35
"Подай, принеси, сожги деревню": Литва обманулась в своих ожиданиях
17 июня 2021, 11:45
В Кремле назвали условие обмена Навального после встречи с Байденом
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
14 июня 2021, 03:55
"Просто обалдеть!": Нацизм на Украине реабилитирован при участии президентского полка
10 июня 2021, 18:20
До поляков дошло: Игры закончились - "дальше отрежут газ"
16 июня 2021, 12:50
Главу МВД Украины Арсена Авакова администрация Владимира Зеленского отправляет в отставку
17 июня 2021, 06:15
Из офиса Зеленского едва дозвонились в Белый дом. Оказалось, зря
15 июня 2021, 10:10
Требование Кулебы вызвало чувство стыда у украинцев: "Сначала думал, что фейк…"
17 июня 2021, 02:35
У США десяток версий раздельных конференций Байдена и Путина. У русских - одна, но какая!
15 июня 2021, 15:40
Такого не придумывал никто в мире: Киев пробил дно "жадности"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.