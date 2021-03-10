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"Россия может поразить любую цель в Европе": В Китае "перевели" слова Шойгу
10 марта 2021, 17:55 • 78 • Политика
Шойгу заявил о том, что основу неядерных сил сдерживания России составит гиперзвуковое оружие различного базирования. Одних российских "Кинжалов" достаточно, чтобы поразить любую цель в Европе., комментирует китайское издание Sina.
Министр обороны Сергей Шойгу объявил, что гиперзвуковое оружие различного базирования ляжет в основу неядерных сил сдерживания России. В китайском издании Sina по-своему истолковали слова главы Минобороны России.
Китайские эксперты отмечают, что у России имеются сразу несколько видов гиперзвукового оружия. Это "Кинжал", "Авангард", "Циркон" и ряд других. Однако "Кинжал" является наиболее проработанным из них. Его главным достоинством китайские эксперты называют "неперехватываемость" современными системами ПРО.
- пишет Sina.
Подчёркивается, что даже без использования ядерной боеголовки обычная боевая часть ракеты "Кинжал" способна нанести огромный ущерб противнику. По мнению китайских экспертов, это Шойгу и назвал "неядерным сдерживающим фактором".
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