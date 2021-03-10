Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Киев замыслил прорвать линию фронта в Донбассе. Главный плацдарм ВСУ сдал перебе...
Донбасс услышал сигнал России и ощетинился: Украина пошла войной
"Кто-то может раскрыть пасть": Михалков преподал урок русским военным
Монтян объяснила, почему Украина перебрасывает танки на Донбасс без маскировки
Главная / Политика

"Россия может поразить любую цель в Европе": В Китае "перевели" слова Шойгу

10 марта 2021, 17:55  •  78 • Политика
Шойгу заявил о том, что основу неядерных сил сдерживания России составит гиперзвуковое оружие различного базирования. Одних российских "Кинжалов" достаточно, чтобы поразить любую цель в Европе., комментирует китайское издание Sina.
Министр обороны Сергей Шойгу объявил, что гиперзвуковое оружие различного базирования ляжет в основу неядерных сил сдерживания России. В китайском издании Sina по-своему истолковали слова главы Минобороны России.
Китайские эксперты отмечают, что у России имеются сразу несколько видов гиперзвукового оружия. Это "Кинжал", "Авангард", "Циркон" и ряд других. Однако "Кинжал" является наиболее проработанным из них. Его главным достоинством китайские эксперты называют "неперехватываемость" современными системами ПРО.
В настоящее время российская армия разместила комплексы из перехватчиков МиГ-31 и ракет "Кинжал" в своем знаменитом "эксклаве" — Калининграде, и взлетевших отсюда МиГ-31, несущих ракеты "Кинжал", достаточно для нанесения ударов по любому месту в Европе,
- пишет Sina.
Подчёркивается, что даже без использования ядерной боеголовки обычная боевая часть ракеты "Кинжал" способна нанести огромный ущерб противнику. По мнению китайских экспертов, это Шойгу и назвал "неядерным сдерживающим фактором".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



78
Источник
Похожие новости
10 марта 2021, 06:55
Это были не браконьеры: Тайники по всей Белоруссии вскрыли пугающую правду
10 марта 2021, 08:45
Байден распорядился: Инсайдер назвал дату вероятного наступления ВСУ в Донбассе
10 марта 2021, 06:55
Гордон создал интригу о "тяжёлом 15 марта для Украины": Народ засыпал предположениями
10 марта 2021, 10:35
"Хозяин приказал": Интригу Гордона разгадали в Донбассе. Вскрыты "звоночки" большой войны
10 марта 2021, 05:05
"Ненадёжный партнёр": Эксперт объяснил, Зеленскому не стоит встречаться с Путиным по Донбассу
10 марта 2021, 14:15
Конец Украине положит секретный фильм? Политолог сообщил о метаниях Зеленского перед "премьерой"
Новости партнеров
 
Выбор дня
10 марта 2021, 05:05
Монтян объяснила, почему Украина перебрасывает танки на Донбасс без маскировки
10 марта 2021, 06:55
Это были не браконьеры: Тайники по всей Белоруссии вскрыли пугающую правду
10 марта 2021, 08:45
Байден распорядился: Инсайдер назвал дату вероятного наступления ВСУ в Донбассе
10 марта 2021, 06:55
Гордон создал интригу о "тяжёлом 15 марта для Украины": Народ засыпал предп...
10 марта 2021, 10:35
"Хозяин приказал": Интригу Гордона разгадали в Донбассе. Вскрыты "звон...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
09 марта 2021, 09:50
Экс-депутат Рады вынес "последнее предупреждение" Зеленскому: Возвращаться будут гробы и инвалиды
10 марта 2021, 06:55
Это были не браконьеры: Тайники по всей Белоруссии вскрыли пугающую правду
05 марта 2021, 11:25
"Небольшой подзатыльник" обеспечил спокойную ночь в Донбассе: "А если хорошо по зубам?"
09 марта 2021, 02:30
Угроза нападения не только на Крым: Политолог указал на ещё один уязвимый регион с русскими
09 марта 2021, 08:00
Жителям Донбасса готовят "интересные маршруты" на Западную Украину: "Там все ждут"
07 марта 2021, 18:25
Донбасс услышал сигнал России и ощетинился: Украина пошла войной
07 марта 2021, 07:25
Депутат Верховной рады обещал Зеленскому смерть: "Ты, предавший народ Украины, кончишь так же!"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.