"Россия может поразить любую цель в Европе": В Китае "перевели" слова Шойгу

Шойгу заявил о том, что основу неядерных сил сдерживания России составит гиперзвуковое оружие различного базирования. Одних российских "Кинжалов" достаточно, чтобы поразить любую цель в Европе., комментирует китайское издание Sina.

Министр обороны Сергей Шойгу объявил, что гиперзвуковое оружие различного базирования ляжет в основу неядерных сил сдерживания России. В китайском издании Sina по-своему истолковали слова главы Минобороны России.

Китайские эксперты отмечают, что у России имеются сразу несколько видов гиперзвукового оружия. Это "Кинжал", "Авангард", "Циркон" и ряд других. Однако "Кинжал" является наиболее проработанным из них. Его главным достоинством китайские эксперты называют "неперехватываемость" современными системами ПРО.

В настоящее время российская армия разместила комплексы из перехватчиков МиГ-31 и ракет "Кинжал" в своем знаменитом "эксклаве" — Калининграде, и взлетевших отсюда МиГ-31, несущих ракеты "Кинжал", достаточно для нанесения ударов по любому месту в Европе,

- пишет Sina.

Подчёркивается, что даже без использования ядерной боеголовки обычная боевая часть ракеты "Кинжал" способна нанести огромный ущерб противнику. По мнению китайских экспертов, это Шойгу и назвал "неядерным сдерживающим фактором".