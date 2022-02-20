"Россия может начать атаку в любое время": Псаки сообщила о важном решении Байдена по Украине

Пресс-секретарь Белого дома заявила, что американский лидер принял важное решение по ситуации Донбассе. Сегодня члены Совета национальной безопасности обсудят, что делать с Россией, которая, по их мнению, вот-вот вторгнется на Украину.

Сегодня, 20 февраля, президент США намерен собрать Совет нацбезопасности, чтобы решить, что делать с "вторжением" России на Украину. Его пока так и не случилось, но Джен Псаки уверена, что атака может начаться в любое время.

Об этом сообщила накануне пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. "Завтра президент созовет заседание Совета национальной безопасности по ситуации на Украине", - говорится в её заявлении.

Сегодня днём президент получил обновленную информацию о встречах вице-президента Харрис в Мюнхене с президентом Украины Зеленским, президентом еврокомиссии фон дер Ляйен, генсеком НАТО Столтенбергом, лидерами стран Балтии, канцлером Германии Шольцем, премьером Греции Мицотакисом и лидерами других союзников и партнеров,

- уточнила представитель Белого дома.



Фото: скриншот https://t.me/dimsmirnov175 Фото: скриншот https://t.me/dimsmirnov175

Псаки подчеркнула, что Байден неустанно следит за меняющейся ситуацией: ему регулярно докладывают о развитии событий в Донбассе. По её словам, информаторы президента уверены, что "Россия может начать атаку на Украину в любое время".