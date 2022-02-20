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"Россия может начать атаку в любое время": Псаки сообщила о важном решении Байдена по Украине
20 февраля 2022, 08:20 • 240 • Политика
Пресс-секретарь Белого дома заявила, что американский лидер принял важное решение по ситуации Донбассе. Сегодня члены Совета национальной безопасности обсудят, что делать с Россией, которая, по их мнению, вот-вот вторгнется на Украину.
Сегодня, 20 февраля, президент США намерен собрать Совет нацбезопасности, чтобы решить, что делать с "вторжением" России на Украину. Его пока так и не случилось, но Джен Псаки уверена, что атака может начаться в любое время.
Об этом сообщила накануне пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. "Завтра президент созовет заседание Совета национальной безопасности по ситуации на Украине", - говорится в её заявлении.
- уточнила представитель Белого дома.
Фото: скриншот https://t.me/dimsmirnov175
Псаки подчеркнула, что Байден неустанно следит за меняющейся ситуацией: ему регулярно докладывают о развитии событий в Донбассе. По её словам, информаторы президента уверены, что "Россия может начать атаку на Украину в любое время".
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