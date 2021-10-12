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"Россия может делать с Европой что хочет": Американские читатели - о провале зелёного курса
12 октября 2021, 00:05 • 87 • Политика
Курс на зелёную энергетику сделал Европу зависимой от России, и то же самое может случиться с США, пишет The Wall Street Journal. "После многовековых попыток Россия наконец может делать с Европой что хочет", - комментируют американские читатели.
США ждёт энергетический кризис как в Европе, если Вашингтон продолжит преследовать "климатическую мечту", пишет американская деловая газета The Wall Street Journal. Читатели поздравляют президента России Владимира Путина с победой и проклинают зелёный курс главы США Джо Байдена.
В статье этого влиятельнейшего издания говорится, что стремление Европы к отказу от органического топлива в своей энергетической системе сделало её уязвимой для мировых колебаний цен на нефть и газ. И это дало России стратегический рычаг воздействия на ЕС, считают в WSJ.
В комментариях американские читатели напоминают, что Байден ведёт США тем же курсом, что и европейские политики. Также они отмечают, что Европа теперь полностью во власти Путина.
- думает David Stodder.
- выражает надежду Sandra Greenheck.
- сетует Ray Noack.
Напомним, в рамках борьбы за экологию Байден остановил строительство канадского нефтепровода. Это лишило США возможности получать дешёвую нефть из Канады и сделало Россию одним из главных поставщиков чёрного золота в Соединённые Штаты.
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