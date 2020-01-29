"Россия может быть уничтожена за три часа": Китайские эксперты дали совет Москве

В случае войны между США и Россией последняя потерпит поражение в первые три часа, считают китайские аналитики. Однако есть способ этого избежать, отмечают они. Об этом пишет китайский портал China.com.

По мнению китайских экспертов, Россия всё ещё ведёт восстановительные работы в ракетных, подводных и воздушно-космических войсках, а потому разрабатывает мало нового вооружения. В этой связи в случае прямого военного столкновения Россия проиграет США, полагают китайские аналитики.

Если противостояние выльется в войну, Россия может быть уничтожена за три часа, - цитирует их China.com.

Чтобы не допустить подобного развития событий, китайские эксперты рекомендуют России усилить системы противоракетной обороны, развивать новые модели стратегических бомбардировщиков и способность нанесения ответного ядерного удара.

Российские военные эксперты категорически не согласны с выводами китайских коллег. По мнению российских аналитиков, Россия готова "уничтожить территорию противника десять раз", пишет "ИноСМИ".