|
"Россия может быть уничтожена за три часа": Китайские эксперты дали совет Москве
29 января 2020, 21:24 • 159 • Политика
В Китае заявили о возможном уничтожении России в первые три часа войны и подсказали, как этого избежать. "Если противостояние выльется в войну, Россия может быть уничтожена за три часа", - говорится в статье. Российские военные эксперты думают иначе.
В случае войны между США и Россией последняя потерпит поражение в первые три часа, считают китайские аналитики. Однако есть способ этого избежать, отмечают они. Об этом пишет китайский портал China.com.
По мнению китайских экспертов, Россия всё ещё ведёт восстановительные работы в ракетных, подводных и воздушно-космических войсках, а потому разрабатывает мало нового вооружения. В этой связи в случае прямого военного столкновения Россия проиграет США, полагают китайские аналитики.
Чтобы не допустить подобного развития событий, китайские эксперты рекомендуют России усилить системы противоракетной обороны, развивать новые модели стратегических бомбардировщиков и способность нанесения ответного ядерного удара.
Российские военные эксперты категорически не согласны с выводами китайских коллег. По мнению российских аналитиков, Россия готова "уничтожить территорию противника десять раз", пишет "ИноСМИ".
Подпишитесь на нас
Загрузка...
159
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
23 января 2020, 15:54
|
25 января 2020, 03:39
|
28 января 2020, 19:24
|
26 января 2020, 18:39
|
24 января 2020, 01:39
|
25 января 2020, 03:39
|
24 января 2020, 17:54