"Россия могла захватить черноморский юг Украины": Экспертиза о вине Киева в керченском инциденте

Командование ВМС Украины в 2018 году отправило корабли в Керченский пролив без письменных приказов в нарушение порядка исполнения боевых документов. Об этом говорится в экспертизе инцидента в Керченском проливе, проведённой Киевским научно-исследовательским институтом судебных экспертиз при Минюсте Украины.

Экспертиза была проведена в рамках расследования уголовного дела в отношении экс-президента Украины Петра Порошенко. Бывшего главу государства обвиняют сразу по трём статьям: госизмена, попытка незаконного захвата власти и превышение служебных полномочий. Эксперты КНИИСЭ пришли к выводу, что власти и военное руководство знали о пагубных последствиях своих действий. Но, следуя устному приказу Порошенко, отправили моряков в российский плен.

На этот вывод наталкивают сразу несколько важных фактов. Во-первых, наращивание военного присутствия Украины в Азовском море, в рамках которого Киев отправил корабли в Керченский пролив, не было документально оформлено. То есть моряков послали не в порядке общей стратегии, а неким волевым актом военного руководства.

Во-вторых, в отправке украинских катеров не было никакой военной необходимости. Точнее, нет никаких документов, обосновывающих отправку моряков. Более того, отправка кораблей не только не имела смысла, но ещё и была вредна с точки зрения обороны страны - была ослаблена обороноспособность Украины в Черноморской акватории.

"То есть Россия в случае войны могла бы легко захватить черноморский юг Украины. И эти последствия легко было бы просчитать", - пишет СТРАНА.UA со ссылкой на выводы экспертизы КНИИСЭ.

В-третьих, военное руководство Украины даже не рассматривало возможный захват кораблей и не имело планов на случай, если это произойдёт. Причём до этого украинские военные перебрасывали катера, но по суше, что позволяло избегать любых рисков.

В документе подчёркивается, что единственная возможная причина подобных действий - это приказ лично от президента Украины Петра Порошенко. Он был дан в устной форме 6 сентября 2018 года на заседании СНБО.