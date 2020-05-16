Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Россия совершила большое чудо": Латвия вынуждена отдать свой рынок шп...
США метили в Кадырова, но промахнулись. Теперь страшно должно быть всему Западу
Поклонская ответила на оскорбления украинского журналиста Гордона. Тот назвал ее...
Чехия снесла памятник Коневу, но взбесилась из-за челябинских вандалов
Главная / Политика

"Россия могла захватить черноморский юг Украины": Экспертиза о вине Киева в керченском инциденте

16 мая 2020, 17:55  •  108 • Политика
На Украине заявили о вине Киева в инциденте в Керченском проливе. Экспертиза КНИИСЭ доказала, что украинских моряков отправили на убой по приказу Порошенко. "Россия в случае войны могла бы легко захватить черноморский юг Украины. И эти последствия легко было бы просчитать", - гласит документ.
Командование ВМС Украины в 2018 году отправило корабли в Керченский пролив без письменных приказов в нарушение порядка исполнения боевых документов. Об этом говорится в экспертизе инцидента в Керченском проливе, проведённой Киевским научно-исследовательским институтом судебных экспертиз при Минюсте Украины.
Экспертиза была проведена в рамках расследования уголовного дела в отношении экс-президента Украины Петра Порошенко. Бывшего главу государства обвиняют сразу по трём статьям: госизмена, попытка незаконного захвата власти и превышение служебных полномочий. Эксперты КНИИСЭ пришли к выводу, что власти и военное руководство знали о пагубных последствиях своих действий. Но, следуя устному приказу Порошенко, отправили моряков в российский плен.
На этот вывод наталкивают сразу несколько важных фактов. Во-первых, наращивание военного присутствия Украины в Азовском море, в рамках которого Киев отправил корабли в Керченский пролив, не было документально оформлено. То есть моряков послали не в порядке общей стратегии, а неким волевым актом военного руководства.
Во-вторых, в отправке украинских катеров не было никакой военной необходимости. Точнее, нет никаких документов, обосновывающих отправку моряков. Более того, отправка кораблей не только не имела смысла, но ещё и была вредна с точки зрения обороны страны - была ослаблена обороноспособность Украины в Черноморской акватории.
"То есть Россия в случае войны могла бы легко захватить черноморский юг Украины. И эти последствия легко было бы просчитать", - пишет СТРАНА.UA со ссылкой на выводы экспертизы КНИИСЭ.
В-третьих, военное руководство Украины даже не рассматривало возможный захват кораблей и не имело планов на случай, если это произойдёт. Причём до этого украинские военные перебрасывали катера, но по суше, что позволяло избегать любых рисков.
В документе подчёркивается, что единственная возможная причина подобных действий - это приказ лично от президента Украины Петра Порошенко. Он был дан в устной форме 6 сентября 2018 года на заседании СНБО.
"Президентом Украины на заседании СНБО 6 сентября 2018 года, несмотря на предостережения членов СНБО о возможности задержания, было отмечено, что необходимо отправить морем корабли, экипажи которых будут героями, и мы с этого сделаем "рейвах" (возню, движение)", - гласит документ.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



108
Источник
Похожие новости
16 мая 2020, 04:55
Чехия снесла памятник Коневу, но взбесилась из-за челябинских вандалов
16 мая 2020, 00:55
"Мы должны воевать с Россией?": Польский актёр пофамильно назвал истинных врагов своей страны
16 мая 2020, 00:55
Белоусов и Мишустин отодвинули Собянина от Кремля: Журналисты провели своё расследование
16 мая 2020, 02:55
"Вернуть Крым выгодно России": Украинский дипломат раскрыл новый план Киева
16 мая 2020, 04:55
ВОЗ ожидает "нюрнбергский процесс"? ЕС и Япония объявили о расследовании
16 мая 2020, 00:55
Радио "Свобода" подловили на лжи: В статью о бедах России поставили фото с Украины
Новости партнеров
 
Выбор дня
16 мая 2020, 04:55
Чехия снесла памятник Коневу, но взбесилась из-за челябинских вандалов
16 мая 2020, 00:55
"Мы должны воевать с Россией?": Польский актёр пофамильно назвал истинных в...
16 мая 2020, 00:55
Четыре документа, подставившие Украину в деле MH17: О чём молчат следователи, но гово...
16 мая 2020, 00:55
Белоусов и Мишустин отодвинули Собянина от Кремля: Журналисты провели своё расследова...
16 мая 2020, 02:55
"Вернуть Крым выгодно России": Украинский дипломат раскрыл новый план Киева
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
10 мая 2020, 14:20
На украинском ТВ «декоммунизировали» Парад Победы: журналисты решили продемонстрировать «идиотизм дебильных законов»
10 мая 2020, 20:20
Унитаз вместо маршала Конева может дорого стоить чехам?
10 мая 2020, 16:55
Россия восстановила историческую справедливость, чем довела до истерики Польшу
14 мая 2020, 00:55
Козак из Берлина отчитался о переговорах по Донбассу
14 мая 2020, 01:55
Шмыгаль готовится добить Украину
13 мая 2020, 09:55
«Вот за что мы воевали, ребята»: «АТОшник» нажаловался на женщин, высказавших ему презрение
16 мая 2020, 04:55
Чехия снесла памятник Коневу, но взбесилась из-за челябинских вандалов
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.