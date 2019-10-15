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"Россия могла бы помочь, но зачем?": Уязвлённой F-35 Норвегии оказались не по зубам наши "Сушки"

15 октября 2019, 20:54  •  181 • В мире
У норвежских "охотников на русских" F-35 обнаружилась серьёзная проблема - у военных самолётов перестали срабатывать тормозные парашюты. Председатель президиума организации "Офицеры России" генерал-майор Сергей Липовой намекнул, что норвежцы могли бы по примеру Турции проявить интерес к нашим Су-35. Фактически Россия могла бы помочь норвежцам усилить свою авиацию, но зачем? К тому же, отмечает Липовой, у Турции куда больше возможностей вести независимую политику, чем у Норвегии.
У норвежских истребителей F-35A Lightning II, которые в СМИ даже прозвали "охотниками на русских", был выявлен существенный дефект - ненадёжность тормозного парашюта.
Defense News сообщает, что королевские ВВС намеревались задействовать новые американские F-35 для сопровождения российских военных самолётов близ границ, однако сейчас надёжность произведённого в США борта вызывает сомнения.
Как отмечает председатель президиума организации "Офицеры России", Герой России генерал-майор Сергей Липовой, Норвегия в этом плане уступает по гибкости ведения независимой политики той же Турции.
Если турки смогли договориться с Москвой и о поставках С-400, и обсудить перспективы по Су-35, то для Норвегии такие планы даже не по зубам. Хотя, казалось бы, Россия могла бы помочь норвежцам усилить свою авиацию.
Но, указывает Липовой в комментарии "Политэксперту", для европейцев маневры в этом плане ограниченны, тем более что Норвегия один из старейших членов Североатлантического альянса.
"Надо понимать, что Норвегия - это страна НАТО, причём один из старейших членов альянса. Конечно, мы были бы не против, если бы Норвегия вслед за Турцией обратила внимание на наши Су-35, которые даже превосходят американские F-35. Но в ближайшей перспективе это вряд ли произойдёт в силу того, что военный рынок стран НАТО по большей части монополизирован американским ВПК", - заявил Герой России.

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