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"Россия хочет присоединить Казахстан": Шойгу "спустил на землю" провокаторов-фантазёров

17 марта 2021, 10:20  •  246 • Политика
"Россия хочет присоединить Казахстан" - подобные высказывания некоторых политических и не только деятелей прокомментировал в интервью министр обороны России Сергей Шойгу. Исчерпывающим комментарием министр "спустил на землю" провокаторов-фантазёров.
Речь идёт об интервью главы Минобороны казахстанской журналистке Акмарал Баталовой. Журналистка в беседе с Шойгу отметила, что Россию зачастую хотят выставить в негативном свете и даже "есть такие, которые на полном серьезе считают, что Россия хочет присоединить Казахстан к себе".
Шойгу отметил, что "терпеливо выслушал" подобного рода вопросы лишь потому, что считает Баталову глубоко образованным, умным и очень обаятельным человеком, хорошо знающим и понимающим историю.
"Но давайте опустимся на землю от всех этих фантазий!" - призвал министр.
Он отметил, что у двух стран давно сложились братские отношения.
"У нас нет никакого повода, чтобы что-то делить между собой, и никаких причин, абсолютно", - сказал он в интервью для портала "Tengrinews.kz", напомнив, что демаркация границ была проведена ещё в 1998 году.
"И более того, у нас был подписан договор о границе, он, по-моему, в 2005 году был подписан. У нас прекрасные отношения, зачем во всё это вмешиваться?" - резюмировал Шойгу.

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