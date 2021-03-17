"Россия хочет присоединить Казахстан": Шойгу "спустил на землю" провокаторов-фантазёров

"Россия хочет присоединить Казахстан" - подобные высказывания некоторых политических и не только деятелей прокомментировал в интервью министр обороны России Сергей Шойгу. Исчерпывающим комментарием министр "спустил на землю" провокаторов-фантазёров.

Речь идёт об интервью главы Минобороны казахстанской журналистке Акмарал Баталовой. Журналистка в беседе с Шойгу отметила, что Россию зачастую хотят выставить в негативном свете и даже "есть такие, которые на полном серьезе считают, что Россия хочет присоединить Казахстан к себе".

Шойгу отметил, что "терпеливо выслушал" подобного рода вопросы лишь потому, что считает Баталову глубоко образованным, умным и очень обаятельным человеком, хорошо знающим и понимающим историю.

"Но давайте опустимся на землю от всех этих фантазий!" - призвал министр.

Он отметил, что у двух стран давно сложились братские отношения.

"У нас нет никакого повода, чтобы что-то делить между собой, и никаких причин, абсолютно", - сказал он в интервью для портала "Tengrinews.kz", напомнив, что демаркация границ была проведена ещё в 1998 году.

"И более того, у нас был подписан договор о границе, он, по-моему, в 2005 году был подписан. У нас прекрасные отношения, зачем во всё это вмешиваться?" - резюмировал Шойгу.