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"Россия, Канада и Дания претендуют на дом Санта-Клауса": Британские СМИ о битве за Северный полюс

04 июня 2019, 18:09  •  26 • Политика
Британское издание The Economist обеспокоилось претензиями России, Канады и Дании на Северный полюс, где "проживает Санта-Клаус".
Россия, Канада и Дания претендуют на право обладать Северным полюсом и его недрами. О перспективах противостояния за "дом Санта-Клауса" опубликовало материал британское издание The Economist.
Сообщается, что все три страны утверждают, что "верхушка мира" является продолжением их континентального шельфа, а значит, принадлежит им согласно Конвенции ООН по морскому праву 1982 года. По данному договору зона в 12 морских миль от побережья является территориальными водами. Кроме того, зона в 200 морских миль от побережья является "исключительной экономической зоной", где государства имеют исключительное право на водные ресурсы и недра. Но эта зона может быть расширена, если страна сможет научно доказать, что морское дно является продолжением её континентального шельфа.
Россия ещё в 2007 году разместила на морском дне в географической точке Северного полюса титановый триколор. А в 2015 году Москва с соблюдением всех необходимых формальностей оформила заявку в ООН. В 2019 году Подкомиссия ООН подтвердила принадлежность территорий по заявке России на шельф в Арктике.
Однако, по данным издания, противоречий с Канадой и Данией по данному вопросу это не решило. The Economist отмечает, что этот спор странам предстоит решать в частном порядке.
Впрочем, издание предполагает, что конфликт не перейдет в горячую фазу. Во-первых, участвующие страны имеют весьма добрые отношения между собой. Во-вторых, многочисленные ресурсы Северного полюса по большей части недоступны. В этой связи обладание "верхушкой мира" и "домом Санта-Клауса" - больше вопрос престижа.
"Таким образом, притязания на Северный полюс представляются скорее вопросом престижа, чем экономического потенциала. Гора неразобранных дел в комиссии означает, что в ближайшее время вопрос решён не будет", - заключает The Economist.

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