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"Россия издевается над нами": Кравчук заявил об ультиматумах и фальсификациях от Москвы
25 июня 2021, 23:15 • 143 • Политика
Бывший президент Украины, глава украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу, Леонид Кравчук заявил, что Москва постоянно выдвигает ультиматумы и занимается фальсификациями. "Россия издевается над нами", - считает политик.
В эфире программы "Право на власть" телеканала "1+1" Кравчук заявил, что на каждой встрече Москва якобы выдвигает всё новые и новые требования, причём с позицией Киева они не совпадают. По мнению главы ТКГ, переговорщики должны стремиться исключительно к тому, чего хочет Украина.
Кравчук подчеркнул: ни о каком диалоге речи уже не идёт, так как Киеву якобы приходится слушать только ультиматумы от России. Он пояснил: Москва всё время показывает Минские соглашения и выступает против изменения их структуры.
"Россия постоянно выдвигает ультиматумы", - отметил экс-президент Украины.
Он добавил, что для Украины неприемлем вариант, когда в Донбассе сначала пройдут выборы, а потом будет передан контроль над границей.
"Россия издевается над нами", - заявил Кравчук.
Он упомянул о последнем заседании, когда Россия вновь обратилась к версии Минских соглашений, которая подана в Совбез ООН. Главе ТКГ это не понравилось, о чём он весьма эмоционально высказался.
"Фальсификация полная! Полная противоположность позиции Украины, и эта противоположность не меняется уже много времени", - подчеркнул он.
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