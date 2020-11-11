"Россия использует Турцию - тут всё непросто": Хитрый план удара по США раскрыл Литовкин

Стало известно, что Турция отказалась от использования двигателей украинского производства "Мотор Сич" при производстве ударных беспилотников. Аналитики не исключили, что это украинское акционерное общество частично китайское.

"Это давным-давно известно, что 40%, если не больше, акций "Мотор Сич" скуплено китайской компанией. Более того, уже многие цеха вывезены из Запорожья в Китай и там установлены. И китайцы производят по украинской, точнее, по российской технологии, потому что Украина тоже производила по российским технологиям продукцию на своих заводах", - произнёс Литовкин в беседе с Царьградом.

Он добавил, что Владимир Зеленский из-за давления США заморозил контракт с Китаем. Американцам невыгодно, чтобы в КНР получили достаточно мощный завод "Мотор Сич". Турция же оказалась в затруднительном положении, поэтому вынуждена производить свои двигатели.

Но украинский президент мечтал об украинско-турецком походе на Крым. В свете отказа от контракта с моторами совместные планы Анкары и Киева вряд ли рухнут, считает военный эксперт.

"Турция является членом НАТО и, конечно, ей не нравится, что Крым российский, но мечтать не вредно… Никто не собирается идти на Крым: ни Украина, ни Турция. При всём при том, что у Эрдогана огромные амбиции, он не рискнёт идти на Крым, потому что может получить, мягко говоря, по физиономии крепко. Крым - российский, и его никто не собирается никому отдавать. Он уже надёжно защищён. Кто скалит зубы на Крым, может их запросто обломать", - подчеркнул Литовкин.

Но Украина и Турция наверняка будут сотрудничать против России, потому что это выгодно обеим этим странам. Анкара же всегда играла провокационную роль, отмечает военный эксперт.

"Россия не является врагом Турции. Мы же тоже ведём по отношению к Турции достаточно тонкую политику. Турция нам важна не для того, чтобы мы помидоры турецкие ели или персики, а для того, чтобы Турция наносила ущерб НАТО и американцам, поэтому мы используем Турцию как запущенный НАТО-разрушитель, такой внутренний", - считает собеседник Царьграда.

США при этом критикуют Анкару, объявляют ей санкции, не отдают самолёты, которые Турция уже оплатила, участвовала в их создании, американцы не выводят свои атомные бомбы с аэродрома на территории Турции.