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"Россия идёт прямой дорогой к социальному взрыву": Пронько о разбогатевших на 36 миллиардов долларов олигархах

03 августа 2019, 01:39  •  38 • Политика
Российские миллиардеры с начала года заработали более 36 миллиардов долларов. Увеличивающийся разрыв между богатыми и бедными - это прямая дорога к социальному взрыву, предупреждает экономический обозреватель Юрий Пронько.
Совокупное состояние богатейших граждан России за первые семь месяцев 2019 года увеличилось на 36,324 миллиарда долларов, говорят данные рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI). Рост богатства российских миллиардеров на фоне общего обнищания остальных жителей России прокомментировал экономический обозреватель Царьграда Юрий Пронько.
Он отмечает, что расслоение между богатыми и бедными идет семимильными шагами и приобретает угрожающие для социального равновесия пропорции. По данным Bloomberg, за первое полугодие 2019 года один из главных богатеев США, основатель интернет-компании Amazon Джефф Безос потерял 8,41 миллиарда долларов. Зато у российских олигархов состояние не только не уменьшилось, но наоборот - увеличилось. За первое полугодие они обогатились на 35,5 миллиардов долларов, приводит данные Пронько.
"Я не против богатых, я против тотальной нищеты, которая захлестнула основную массу моих соотечественников. По итогам I квартала даже официальная статистика была вынуждена признать резкий рост показателя по обнищанию российских семей", - подчеркнул экономический обозреватель в эфире программы "Сухой остаток" на Царьграде.
По официальным данным, 21 миллион человек или 14,3% от общего населения страны живут на доходы ниже прожиточного минимума. На конец прошлого года таких было 18 миллионов 400 тысяч или 12,6%. То есть рост составил 2,5 миллиона, и это только за один квартал. Люди живут на доходы, которые с трудом обеспечивают физиологические выживание, негодует Пронько.
Он добавляет, что к бедным также можно отнести большинство российских стариков. Формально они не относятся к нищим, но после уплаты ЖКХ и покупки продуктов с лекарствами от их доходов остаются сущие копейки. Кроме того, по итогам первого полугодия объем кредитов населению достиг 16 триллионов рублей, увеличившись за год на 23%.
"Падение в нищету, гигантские долги перед банками основной массы населения страны на фоне сверхдоходов российских олигархов, которые только с начала года, как я уже отметил, обогатились еще на $35,5 млрд – прямая дорога к социальному взрыву", - предупреждает Пронько.
Экономический обозреватель указывает, если миллиардеры и чиновники не осознают и срочно ничего не предпримут, то дестабилизация ситуации может произойти в любой момент. Необходимы реальные действия, направленные на уменьшение того огромного разлома, которое наблюдается сейчас среди богатых и бедных в России, подчеркивает он.
"Прогрессивный НДФЛ, специальные социальные пакеты для малоимущих семей. Это первые очень важные шаги, но самое главное – перезапуск отечественной экономики: создание в России конкурентных производств, которые позволят создать новые рабочие места, соответственно, повысить уровень благосостояния граждан", - подытожил Пронько.

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