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"Россия и Китай должны дать отпор": Политолог назвал единственный способ привести США в чувство

18 марта 2021, 18:25  •  74 • Политика
Политолог-американист назвал единственный способ привести США в чувство. По его словам, американцы и дальше будут давить на Россию и Китай, если Москва и Пекин не дадут Вашингтону отпор.
Такое мнение высказал эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер. По его словам, Китай вполне в состоянии обрушить американскую экономику, если начнёт всерьёз сбрасывать американские долговые обязательства. Сейчас Пекин этого не делает только потому, что подобный шаг негативно отразится на мировом рынке.
В то же время, полагает Брутер, у России и Китая есть способы оказать давление на США и без госдолга.
"Россия и Китай должны показать США, что у них есть резкие и серьёзные средства обратного давления. Если американцы в этом убедятся, они будут вести себя вменяемо", - пояснил эксперт порталу Nation News.
Отметим, что на днях США ввели против России очередной пакет санкций. Кроме того, в Вашингтоне постоянно идут разговоры об "экстремальных санкциях", под которыми американцы подразумевают введение запрета на покупку российских гособлигаций. В то же время официальные лица России уже заявили, что Москва сможет найти финансирование даже в этом случае. А вот американские инвесторы, зарабатывающие на покупке ценных бумаг, могут понести серьёзные убытки от действий своей страны.

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