"Россия готовится к войнам в Европе": Чешский журнал сравнил Путина с Гитлером

Журнал Britske listy опубликовал статью об отношениях Евросоюза и России, снабдив ее иллюстрацией, на которой Владимиру Путину пририсованы усы как у Гитлера. При этом нынешняя ситуация в России спекулятивно сравнивается с обстановкой в Германии времён прихода к власти нацистов.

"Если вы хотите вести задушевные беседы с человеком, который не скрывает, что готов вас зарезать, то вы, мягко говоря, опоздали", - говорится в публикации.

Издание утверждает, что Китай захватывает российский Дальний Восток, а Москва "отводит роль главного соперника Европе и США", которые якобы не питают никаких амбиций в отношении России.

"Россия готовится к войне в Европе", - пишет журнал и полностью извращает ситуацию с ДРСМД.

Так, в статье прямо связывается прекращение действия договора, произошедшего по инициативе США, с намерением Владимира Путина "установить в Европе свою военную гегемонию".

Автор публикации также критикует тех, кто призывает налаживать отношения с русскими вместо того, чтобы "договариваться с ненадёжными американцами". Britske listy предостерегает от такого шага, утверждая, что Россия пойдёт на налаживание отношений с ЕС "только в обмен на подчинение диктату". Вместо этого журнал призывает усиливать американский военный контингент в Европе.