"Россия готовится к вооруженному конфликту": Эстонский министр заявил об "усилении мощи Москвы" в сторону Запада

Главной темой выступления Луйка было возращение России в ПАСЕ, поддержанное министрами иностранных дел Совета Европы. Такое решение он счел "умопомрачительным".

"Это скользкий путь. Я жду, что в скором времени в повестку дня следующим может быть вынесен вопрос об отмене санкций Европейского Союза в отношении России", - заявил "шокированный" эстонский министр обороны.

И это решение очень беспокоит министра, поскольку он считает, что "Россия готовится к вооруженному конфликту в западном направлении". Свой вывод Луйк основывает на том, что с прошлого года в Западном военном округе произошло заметное усиление, пишет URA.RU.

В частности, сформированы семь новых полков, которые дислоцированы в 50 километрах от государственной границы. Именно это и "свидетельствует" о намерениях России.

Также министр обороны Эстонии утверждает, что "Россия ждет ослабления НАТО", в то время как сама "восстанавливает военный охват, утерянный в последние годы существования СССР".

Напомним, в середине апреля текущего года президент Эстонии Керсти Кальюлайд была с визитом в Москве, где ее принял президент России Владимир Путин. Как сообщал телеканал "360", комментируя эту встречу, Кальюлайд сообщила, что у двух стран "разные ценности", поэтому "разговор с Москвой вести сложно". В то же время, хотя точки соприкосновения "так и не были найдены", Кальюлайд признала, что переговоры с российским лидером прошли в дружественной обстановке и были нормальными.