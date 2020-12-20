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"Россия достроит "Северный поток - 2": В Болгарии озвучили главный аргумент против заговора США

20 декабря 2020, 23:10  •  29 • Политика
Политолог из Болгарии выразила уверенность, что Россия достроит "Северный поток - 2". Она озвучила главный аргумент против заговора США в отношении проекта российского газопровода. По её мнению, Вашингтон бессилен, и у него не осталось никаких эффективных механизмов влияния на ситуацию.
Оценку ситуации с "Северным потоком - 2" дала доктор экономических наук, политолог из Болгарии Нина Дюлгерова. Своё мнение она высказала в беседе с местным изданием "Труд".
Она выразила уверенность, что российская сторона всё же сможет успешно завершить прокладку газопровода, несмотря на все те палки в колёса, которые вставляет Вашингтон.
Американцы бессильны, потому что не могут предложить альтернативу, - пояснила специалист.
По её мнению, у властей США не осталось по-настоящему эффективных политических или экономических механизмов, способных остановить строительство.
Кроме того, политолог заявила о попытках американской стороны оказать давление на двусторонние российско-болгарские отношения.
В то время как София рассчитывает на здоровый, предсказуемый диалог с Москвой, Вашингтон всячески старается вбить клин между странами, считает Дюлгерова.
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