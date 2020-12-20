"Россия достроит "Северный поток - 2": В Болгарии озвучили главный аргумент против заговора США

Оценку ситуации с "Северным потоком - 2" дала доктор экономических наук, политолог из Болгарии Нина Дюлгерова. Своё мнение она высказала в беседе с местным изданием "Труд".

Она выразила уверенность, что российская сторона всё же сможет успешно завершить прокладку газопровода, несмотря на все те палки в колёса, которые вставляет Вашингтон.

Американцы бессильны, потому что не могут предложить альтернативу, - пояснила специалист.

По её мнению, у властей США не осталось по-настоящему эффективных политических или экономических механизмов, способных остановить строительство.

Кроме того, политолог заявила о попытках американской стороны оказать давление на двусторонние российско-болгарские отношения.

В то время как София рассчитывает на здоровый, предсказуемый диалог с Москвой, Вашингтон всячески старается вбить клин между странами, считает Дюлгерова.