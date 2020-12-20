|
"Россия достроит "Северный поток - 2": В Болгарии озвучили главный аргумент против заговора США
20 декабря 2020, 23:10 • 29 • Политика
Политолог из Болгарии выразила уверенность, что Россия достроит "Северный поток - 2". Она озвучила главный аргумент против заговора США в отношении проекта российского газопровода. По её мнению, Вашингтон бессилен, и у него не осталось никаких эффективных механизмов влияния на ситуацию.
Оценку ситуации с "Северным потоком - 2" дала доктор экономических наук, политолог из Болгарии Нина Дюлгерова. Своё мнение она высказала в беседе с местным изданием "Труд".
Она выразила уверенность, что российская сторона всё же сможет успешно завершить прокладку газопровода, несмотря на все те палки в колёса, которые вставляет Вашингтон.
По её мнению, у властей США не осталось по-настоящему эффективных политических или экономических механизмов, способных остановить строительство.
Кроме того, политолог заявила о попытках американской стороны оказать давление на двусторонние российско-болгарские отношения.
В то время как София рассчитывает на здоровый, предсказуемый диалог с Москвой, Вашингтон всячески старается вбить клин между странами, считает Дюлгерова.
29
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
15 декабря 2020, 16:40
|
14 декабря 2020, 00:20
|
19 декабря 2020, 18:45
|
17 декабря 2020, 06:15
|
19 декабря 2020, 00:25
|
18 декабря 2020, 08:50
|
15 декабря 2020, 04:45