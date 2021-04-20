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"Россия должна прекратить эту деятельность": ЕС повторил слова Чехии о "русских агентах"
20 апреля 2021, 01:00 • 26 • Политика
Руководство ЕС повторило слова Чехии о "русских агентах", которые якобы устроили взрывы на складе боеприпасов в 2014 году. Оно считает подозрения Праги обоснованными. "Россия должна прекратить эту деятельность", - заявили в Брюсселе.
Так в Евросоюзе прокомментировали предварительный вывод генпрокурора Чехии Павла Земана о том, что "русские агенты", которые якобы отравили Скрипалей в британском Солсбери в 2018 году, причастны к взрывам на складе боеприпасов в чешской деревне Врбетице, которые произошли в 2014 году.
Далее Брюссель отмечает, что действия Праги полностью оправданы. Учитывая, что "агенты ГРУ" якобы участвовали в организации взрывов во Врбетице, у чешских властей были все основания для высылки русских дипломатов. А вот ответную высылку чешских дипломатов Москвой в ЕС осудили.
Отметим, что ни "отравление" Скрипалей в Солсбери, ни причастность России к взрывам во Врбетице так никем доказаны и не были. Однако и власти Великобритании, и власти Чехии отреагировали на свои предположения одинаково - выслали русских дипломатов.
Примечательно, что "русский след" в истории с чешским складом почему-то всплыл только сейчас, спустя семь с небольшим лет после самого инцидента. Всё это происходит на фоне обострения украинского кризиса и ухудшения отношений между Россией и Западом.
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